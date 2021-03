Peste 10.000 de noi infectari in 24 de ore in Ungaria. Restrictiile, relaxate doar dupa vaccinarea unui sfert din populatie

Totodata, si in privinta numarului de decese asociate coronavirusului inregistrate intr-o zi - 213 morti - s-a inregistrat un record in aceasta tara central-europeana cu 10 milioane de locuitori, unde campania de vaccinare continua. In Ungaria au fost vaccinate deja aproape 1,5 milioane de persoane.Orban a declarat ca spitalele din Ungaria se confrunta cu un val-record de infectari si ca se vede luminita de la capatul tunelului, in lupta anticoronavirus, dar ca tara nu se poate redeschide deocamdata. "Exista sanse bune sa avem o vara cu libertati'', a spus Orban, adaugand ca Ungaria poate incepe prima etapa a redeschiderii odata ce 2,5 milioane de locuitori vor fi fost vaccinati. Actualele restrictii vor ramane in vigoare cel putin inca o saptamana , incepand de luni, a avertizat premierul ungar, care a precizat ca decizia a fost luata doar pentru sapte zile, deoarece "multe se pot schimba in decurs de o saptamana". Orban a atras atentia ca sarbatorile pascale ar putea reprezenta o perioada riscanta, fiindca exista o legatura intre raspandirea virusului si numarul de contacte pe care le au oamenii.Cresterea numarului de vaccinari reprezinta cel mai important mijloc de protectie, a spus Orban, care a adaugat ca, in prezent, sunt vaccinati de patru sau de cinci ori mai multi oameni in fiecare saptamana comparativ cu numarul noilor infectari. In opinia premierului ungar, campania de vaccinare trebuie sa se desfasoare rapid, iar aceasta inseamna acces la vaccinuri.De vreme ce este de asteptat ca, in urmatoarele doua luni, in Ungaria sa soseasca cu 500.000 mai putine doze de vaccin AstraZeneca decat s-a stabilit initial, trebuie achizitionata din alte surse aceeasi cantitate de vaccinuri pentru a mentine programarea initiala de inoculare. In acest sens, Orban a mentionat ca au loc negocieri si sunt sanse bune ca vaccinul AstraZeneca sa fie inlocuit cu vaccinuri din China si din Rusia.