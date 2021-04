Premierul Viktor Orban anunta ca Ungaria ''se indreapta spre libertate'' si promite accelerarea pronuntata a vaccinarilor

Seful guvernului de la Budapesta a avertizat ca este nevoie in continuare de prudenta si de respectarea reglementarilor referitoare la epidemie in timpul vacantei de Paste.Orban a mentionat ca in ultimele 24 de ore la nivel national s-au inregistrat 260 de decese din cauza COVID-19 si peste 9.000 de cazuri noi de infectare.Pana vineri, primisera prima doza de vaccin 2.156.680 de persoane, iar 863.000 erau deja complet vaccinate. Numarul celor injectati cu prima doza urmeaza sa ajunga la 2,4 milioane pana la sfarsitul saptamanii, apoi la trei milioane saptamana viitoare si la peste 3,5 milioane in doua saptamani, a mai aratat prim-ministrul El a anticipat ca proportia bolnavilor, cantitatea de vaccinuri disponibile si numarul celor vaccinati "se vor imbunatati frumos" in urmatoarele cateva saptamani, iar in doua-trei saptamani Ungaria va ajunge la un punct de inflexiune, dupa care se va observa un impact palpabil al vaccinarii asupra numarului de decese si de cazuri noi.