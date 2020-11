Ungaria vrea sa modifice Constitutia impotriva "propagandei de gen" si casatoriilor homosexuale. Comunitatea LGBT, amenintata

Proiectul de amendament inaintat parlamentului de ministrul justitiei Judit Varga afirma ca trebuie sa li se garanteze copiilor o "crestere bazata pe valori ce decurg din ...cultura crestina a Ungariei"."Baza relatiilor de familie este casatoria", a declarat ea. "Mama este o femeie, tatal este un barbat".CITESTE SI:In proiect se mai afirma ca Ungaria "protejeaza dreptul copiilor la identitatea de gen cu care s-au nascut" folosind un limbaj similar celui din campania guvernamentala privind interzicerea identitatilor transgender.Partidul nationalist Fidesz al premierului Orban si aliatul sau politic, micul partid crestin-democratic KDNP, se confrunta cu perspectiva scrutinului de la inceputul anului 2022, in contextul in care popularitatea risca sa le fie amenintata de pandemia de COVID-19 si impactul acesteia asupra economiei.In ultimii ani, guvernul Orban s-a concentrat in principal pe condamnarea imigratiei in Europa, dar se orienteaza din ce in ce mai mult spre retorica anti-LGBT pe masura ce pandemia afecteaza economia, urmand exemplul partidului nationalist PiS aflat la guvernare in Polonia, care a facut din homofobie piesa de rezistenta a campaniei sale la alegerile din acest an.In luna mai, guvernul ungar a interzis modificarile de gen in documentele personale. Totodata, partidul de guvernamant nu vede cu ochi buni cartile pentru copii care descriu pozitiv diversitatea.In partea justificativa a proiectului de amendare a Constitutiei, executivul de la Budapesta sustine ca este necesara protejarea copiilor de "tendintele ideologice moderne noi din lumea occidentala ... care reprezinta o amenintare la adresa dreptului copiilor la o dezvoltare sanatoasa".Vicepremierul Zsolt Semjen a declarat saptamana trecuta ca Ungaria ar trebui sa consacre in Constitutie interzicerea "propagandei de gen" pentru a-i proteja pe copii. El a mai declarat ca homosexualilor nu ar trebui sa li se permita sa adopte copii si sa intemeieze familii.Comunitatea LGBT din Ungaria se teme acum ca ar putea deveni tinta unor atacuri politice concertate in perspectiva alegerilor din 2022.CITESTE SI: