Imaginea celui mai mare fotbalist din istoria Ungariei, folosită de regimul Viktor Orban în scopuri propagandistice. Unde apare chipul lui Ferenc Puskás

Ferenc Puskas s-a nascut la Budapesta in 2 aprilie 1927. Și-a inceput cariera la echipa Kispest/Honved, cu care a cucerit cinci titluri de campion al Ungariei . Fiul unui faimos jucator, Ferenc a urmat pasii tatalui sau si la 10 ani evolua la acest club, echipa pentru care a debutat la 16 ani.El a evoluat de 85 de ori si a marcat 83 de goluri pentru nationala Ungariei, cu care a cucerit titlul de campion olimpic in 1952 si a disputat finala Cupei Mondiale din 1954, pierduta in fata reprezentativei Germaniei de Vest (2-3). Din anul 1958 a evoluat in Spania , in marea echipa de atunci a clubului Real Madrid , pentru care a marcat 156 de goluri si a cucerit de patru ori titlul de golgheter in Primera Division.O parte a muzeului arată că în anii 1950, în perioada comunistă, odată cu asuprirea religiei, stadioanele au devenit temple.Va exista, de asemenea, un etaj în care conducerea partidului și Echipa de Aur se luptă, dovedind că ungurii au ocupat locul doi la Campionatul Mondial de Fotbal din 1954 doar din cauza dezamăgirii produse de propaganda comunistă.Dar nici programul guvernului Orbán nu este omis.Mesajul sub care încep lucrările la viitorului muzeu Puskás face trimitere și la câteva teme ale guvernului condus de Viktor Orban „Personalitatea, istoria și cariera lui Puskás, împreună cu talentul strălucitor, determinarea, patriotismul, mintea strălucită, capacitatea de a începe de la capăt, să fie cele mai frumoase trăsături ale comunității noastre naționale. Muzeul Puskás - în conformitate cu intenția fondatorilor săi - poate deveni un punct de mândrie, o atracție care creează identitate și pentru generația în creștere.”Locul construcției este fosta clădire-turn a Népstadion, care a fost abandonată. În jurul său a fost construită noua arenă Puskás. Expoziția a fost inițial programată să se deschidă în aprilie 2020, dar amânată din cauza pandemiei COVID-19.