Uniunea Europeana amana aprobarea planului de redresare al Ungariei. Guvernul Viktor Orban ar trebui sa primeasca 7,2 miliarde de euro

Luni, 12 iulie, este ultima zi disponibila pentru aprobarea sau nu a planului Ungariei privind accesarea a 7,2 miliarde de euro din fondul destinat redresarii tarilor membre UE dupa pandemia de coronavirus.Responsabilii cu analizarea dosarului Ungariei spun ca este nevoie de luni de munca pentru stabilizarea fezabilitatii si ca vor cere prelungirea datei limita pentru emiterea unui verdict, potrivit Reuters La inceputul lunii iulie, membrii Comisiei pentru control bugetar al Parlamentului European, insarcinata cu asigurarea utilizarii corespunzatoare a banilor contribuabililor din UE, s-a aflat in Ungaria pentru a vizita mai multe proiecte finantate de uniune.Oficialii au mediatizat mai multe probleme, inclusiv un proiect dubios privind construirea unei cai ferate turistice in apropierea localitatii natale a premierului Viktor Orban In fara avalansei de manifestari impotriva Uniunii Europene a unor politicieni maghiari de top, oficialii UE au raspuns ca nu este clar daca Ungaria face suficiente demersuri pentru combatarea coruptiei, acesta fiind principalul motiv al amanarii unui verdict pe marginea planului de redresare.