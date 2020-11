Ungaria continua razboiul cu UE pe tema justitiei: "Standardele duble in ce priveste statul de drept sunt inacceptabile"

Potrivit ministrului ungar, Comisia Europeana aplica standarde diferite in ce priveste procedura de numire a autoritatilor pentru media. Astfel, a exemplificat ea, in cazul Ungariei, este nevoie de o majoritate calificata de deputati pentru a face numiri, in timp ce in Belgia si Danemarca guvernul ii numeste direct pe acesti oficiali.De asemenea, Observatorul pluralismului in media, cofinantat de Uniunea Europeana, vorbeste doar de probleme din Ungaria, facandu-se ca nu vede problemele legate de monopolizarea presei in Belgia si Danemarca, a acuzat Varga.Ea a mai notat ca ministrii justitiei din Belgia si Danemarca au puterea de a interveni in activitatea procuraturii publice in cazuri individuale, in timp ce in Danemarca selectarea judecatorilor si a administratiei tribunalelor nu este supervizata de un organism independent.Comisia Europeana nu si-a exprimat preocuparea in acest sens, evocand in schimb pe larg deficiente in ce priveste controlul asupra activitatii judiciare in Ungaria, a subliniat ministrul ungar, acuzand Comisia ca aplica standarde duble."Pentru ei, statul de drept poate fi invocat doar pentru a santaja Ungaria politic si ideologic", a conchis Judit Varga.CITESTE SI