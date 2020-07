Summit UE: Ungaria saluta compromisul atins privind conditionarea acordarii fondurilor europene de statul de drept

Purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel a refuzat insa sa confirme afirmatia din presa ungara, conform careia cancelarul german ar fi promis sa puna capat asa-zisei proceduri a articolului 7 care, teoretic, poate conduce la impunerea de sanctiuni, in timpul asigurarii presedintiei rotative a CONS UE de catre Germania, pana la sfarsitul acestui an."Ungaria s-a declarat pregatita sa ia toate masurile necesare in conformitate cu procedura articolului 7, astfel incat sa poata fi luata o decizie in Consiliu", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert. "Presedintia germana a Consiliului a fost de acord sa continue acest proces in limitele posibilitatilor sale", a spus el.Ungaria si Polonia sunt adesea criticate la Bruxelles, guvernele ambelor tari fiind acuzate ca ar submina standardele juridice si valorile democratice europene. Budapesta si Varsovia fac obiectul procedurii articolului 7.Inaintea summitul inceput vineri la Bruxelles a fost vehiculata posibilitatea suspendarii sau reducerii finantarilor europene pentru tarile care nu respecta valorile democratice europene. Polonia si Ungaria au amenintat ca isi vor exercita dreptul de veto daca se va decide stabilirea unei conditionari intre acordarea finantarilor si respectarea statului de drept, dar in a patra noapte a negocierilor s-a conturat un proiect de acord, conform mai multor surse.Conditiile privind conectarea fondurilor europene la normele de baza ale Uniunii, inclusiv respectarea statului de drept, au fost prezentate de premierul leton Krisjanis Karins si acceptate ulterior de liderii tuturor statelor membre, conform informatiilor furnizate de diplomati UE si citate de dpa.Conform mecanismului avut in vedere, orice masura de suspendare sau posibila reducere a fondurilor europene din cauza incalcarii statului de drept ar trebui sa fie aprobata cu majoritate calificata de catre statele membre (55% din tarile UE reprezentand 65% din populatia Uniunii), ceea ce este mai dificil de realizat decat propunerea Comisiei.Un eventual veto exprimat de premierul ungar pe acest subiect ar fi pus sub semnul intrebarii intreaga negociere in curs privind planul de redresare economica post- coronavirus , in valoare de 750 de miliarde de euro si sustinut de viitorul buget multianual al UE pe perioada 2021-2027.Deschiderea procedurii articolului 7 impotriva Poloniei dateaza din decembrie 2017. In septembrie 2018, aceeasi procedura a fost initiata impotriva Ungariei, de aceasta data la initiativa Parlamentului European.