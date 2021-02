Comisia Europeana ii cere lui Viktor Orban sa reformeze legislatia privind achizitiile publice, pentru a impiedica fraude de miliarde de dolari

Comisia Europeana a cerut Ungariei sa reformeze legislatia privind achizitiile publice pentru a combate fraude in valoare de miliarde de dolari din fondul Uniunii Europene pentru relansarea economica dupa pandemia de coronavirus, arata un document intern consultat de Reuters.Comisia, mandatata pentru gestionarea schemei de sprijin in valoare de 750 de miliarde de euro, a comunicat deja mai multor state membre ale UE ca trebuie sa-si amelioreze propunerile pentru cheltuielile din fondurile care le revin. In cazul Ungariei, Uniunea doreste chiar schimbari ale legilor, iar documentul din 26 ianuarie arata ca premierului ungar Viktor Orban i-au fost prezentate cerinte precise in acest sens."Concurenta la achizitiile publice este insuficienta in practica", mentioneaza documentul, adaugand ca este vorba de "nereguli sistemice" care "au dus la cea mai mare corectie financiara din istoria fondurilor structurale in 2019".Textul citat cere in special o mai mare transparenta si accesibilitate a datelor, argumentand ca astfel procesele de achizitie ar deveni mai corecte si mai deschise. Concurenta reala si responsabilitatea la achizitii ar evita fraudele si necesitatea recuperarii ajutoarelor cheltuite necorespunzator. Ungaria are una din cele mai mari rate de licitatii cu o singura oferta din UE, ceea ce duce la supraevaluari sistemice; in acelasi timp, legea ungara privind conflictele de interese are multe lacune care permit ocolirea prevederilor."Comisia a insistat multi ani pentru o analiza mai buna si un control mai bun al riscurilor la achizitiile publice, dar se pare ca exista o opozitie politica la cel mai inalt nivel. Aceste masuri sunt simplu de implementat din punct de vedere tehnic si se incadreaza in obiectivele de digitalizare", mai arata documentul.Guvernul de la Budapesta nu a raspuns imediat la e-mailul prin care Reuters a solicitat comentarii.Agentia reaminteste ca Ungaria, care se confrunta cu UE in mai multe probleme privind statul de drept, urmeaza sa primeasca imprumuturi nerambursabile de aproape 6,3 miliarde de euro in cadrul schemei de relansare. Planul de cheltuieli trebuie insa aprobat inainte de data-limita de la sfarsitul lui aprilie, apoi acceptat de Bruxelles si de celelalte tari europene.Un raport al OLAF - oficiul de lupta anti-frauda al Uniunii Europene - afirma anul trecut ca in perioada 2015-2019 in Ungaria au avut loc nereguli la cheltuirea a aproape 4% din fondurile europene, media in UE fiind de 0,36%. Chiar si Slovacia, a doua in acest clasament negativ, a inregistrat doar 0,53% cheltuieli incorecte.Intr-un interviu acordat agentiei Reuters in septembrie 2020, Orban a contestat datele OLAF, spunand: "Nu accept ca Ungaria este mai corupta decat Austria sau Germania sau Danemarca".