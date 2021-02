Ungaria asteapta o crestere masiva a numarului infectarilor cu COVID-19 in urmatoarele doua saptamani: "Trebuie sa limitam radical calatoriile in afara Europei"

Orban a spus ca toate cele 2,5-2,6 milioane de persoane care s-au inregistrat pentru vaccinare impotriva COVID-19 pana acum ar urma sa primeasca cel putin o doza pana la Paste, la inceputul lui aprilie.Prim-ministrul a mai afirmat ca el ar urma sa fie vaccinat cu serul companiei chineze Sinopharm la inceputul saptamanii viitoare."Trebuie sa limitam radical calatoriile in afara Europei", inclusiv calatoriile de afaceri, a declarat Orban.El a precizat ca vor fi concepute "reguli de calatorie foarte stricte" si, in functie de ritmul noilor infectari din urmatoarele zile, ar putea fi nevoie de inasprirea actualelor restrictii.Guvernul ungar a prelungit lockdown-ul partial pana la 15 martie.Toate scolile generale sunt inchise de la 11 noiembrie, la fel si hotelurile si restaurantele, care pot servi doar la pachet. De asemenea, sunt interzise circulatia pe timpul noptii si toate adunarile.Tara cu o populatie de 10 milioane de locuitori, Ungaria a raportat 414.514 cazuri de infectare de la inceputul pandemiei, dintre care 14.672 de decese. Numarul zilnic de noi infectari a ajuns joi la 4.385, cel mai ridicat din acest an.Pana acum, peste jumatate de milion de persoane au primit cel putin o doza de vaccin.Ungaria a devenit miercuri prima tara din Uniunea Europeana care a inceput folosirea vaccinului chinez Sinopharm, dupa ce utilizase deja si serul Sputnik V din Rusia . Vaccinurile ruse si chineze nu au primit aprobarea oficiala de folosire din partea UE.Aceste vaccinuri sunt folosite in Ungaria alaturi de Pfizer-BioNTech, Moderna si AstraZeneca.