Ungaria: Migratia si amenintarea terorista din Europa au o relatie de la cauza la efect

Comentand in legatura cu reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeana, Szijjarto a afirmat pe Facebook ca a propus ca sefii diplomatiilor din Uniune sa discute modalitati de a opri migratia in afara granitelor blocului, cat mai curand posibil.El a propus de asemenea organizarea unei dezbateri asupra pachetului Comisiei Europene privind migratia, despre care a apreciat ca incurajeaza oamenii sa se gandeasca sa porneasca spre Europa.In opinia lui Szijjarto, cotele obligatorii de primire de migranti pe care, a insistat el, CE si "birocratii de la Bruxelles" vor sa le mentina, ar trebui eliminate imediat de pe agenda, avand in vedere ca, atat timp cat ele raman pe agenda Bruxelles-ului, sute de mii de migranti vor considera ca este sigur sa plece la drum cu destinatia Europa.Ministrul de externe ungar a adaugat ca, daca fluxurile migratorii nu vor fi oprite, va fi imposibil sa se puna capat raspandirii terorismului si violentei in Europa.