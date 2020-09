Coronavirus: Ungaria se asteapta ca al doilea val al pandemiei sa atinga varful in decembrie-ianuarie

Orban a declarat ca al doilea val al pandemiei este de asteptat sa atinga varful in decembrie-ianuarie, adaugand ca guvernul sau a impus un plafon la pretul testelor pentru COVID-19 la 19.500 forinti (64,36 dolari) fiecare.'Am pregatit sistemul nostru de sanatate. Necesarul de echipamente, de paturi de spital, ventilatoare si de personal pentru operarea acestora sunt gata', a spus Orban intr-o inregistrare video pe Facebook 'Puteti fi siguri, daca contractati aceasta boala, va veti vindeca', a spus Orban, al carui guvern incearca sa mentina restrictii minime pentru a preveni un prejudiciu suplimentar pentru economie.Ungaria si-a inchis frontierele la inceputul lunii pentru a preveni raspandirea SARS-CoV-2, exceptand ulterior turistii venind din trei state vecine, ceea ce a suscitat critici din partea Comisiei Europene.Scolile vor ramane deschise, in timp ce restaurantele si barurile vor fi autorizate sa functioneze pana la ora locala 23:00 (21:00 GMT), a declarat Orban, in timp ce guvernul de la Budapesta incearca sa evite o noua intrare in izolare precum cea care care a condus la o recesiune economica de 13,6% in al doilea trimestru.Dupa o crestere a numarului de cazuri noi in ultimele saptamani, Ungaria a raportat miercuri 581 de noi cazuri de SARS-CoV-2, ceea ce ridica totalul de infectii la 14.460, cu 654 de decese.Premierul Orban a declarat ca purtarea mastii va fi obligatorie in cinematografe, teatre, institutii sociale, precum si in transportul public si in magazine.'Am dat ordin politiei sa controleze strict si sa aplice aceste reglementari, iar daca este necesar sa-i penalizeze pe cei care le incalca', a mai spus premierul ungar.