Ungaria va inchide frontierele pentru cetatenii straini de la 1 septembrie, pentru a limita raspandirea COVID-19

Potrivit sursei citate, de la 1 septembrie strainii vor putea intra in tara doar in cazuri justificate. Exceptie de la regula vor face convoaiele militare, tranzitul umanitar si calatoriile de afaceri sau umanitare.In ceea ce priveste cetatenii ungari care se intorc din strainatate, Gergely Gulyas a spus ca ei vor putea iesi din carantina numai dupa doua teste negative la COVID-19.Seful de cabinet al lui Orban a mai spus ca aceste reguli pentru combaterea pandemiei de COVID-19 vor fi in vigoare cel putin o luna.