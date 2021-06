Viktor Orban se declara un aparator al homosexualilor. Cum justifica legea impotriva promovarii homosexualitatii in randul minorilor

'Legea nu se refera la homosexuali. Ea priveste felul in care parintii vor sa faca educatia sexuala a copiilor lor', a declarat Orban la sosirea la summitul UE de la Bruxelles.'Sub regimul comunist, homosexualitatea era pedepsita si eu m-am luptat pentru libertatea si drepturile lor. Apar drepturile homosexualilor', a spus Orban, criticat de majoritatea omologilor sai europeni pentru noua lege.Aceasta prevede ca 'pornografia si continuturile care reprezinta sexualitatea sau promoveaza deviatia identitatii de gen, schimbarea de sex si homosexualitatea nu trebuie sa le fie accesibile celor de sub 18 ani'. Legea a fost calificata miercuri de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , drept 'o rusine'. De altfel, 17 state membre, printre care Franta, Germania, Italia si Spania , i-au interpelat intr-o scrisoare comuna pe liderii UE si pe secretarul general al ONU , Antonio Guterres, invitat la summitul UE, cu privire la necesitatea de a face respectate valorile europene Fara a mentiona explicit Ungaria, scrisoarea deplange 'amenintarile impotriva drepturilor fundamentale si, in particular, a principiului de non-discriminare din cauza orientarii sexuale'.'Pentru toata Ungaria, este o onoare ca un prim-ministru sau un sef de Comisie se intereseaza de o lege ungara, noi suntem la dispozitia lor si voi fi bucuros sa le spun ca nu este vorba in niciun caz despre o lege cu privire la homosexualitate', a mai declarat Viktor Orban.'Aceasta lege priveste felul in care un copil invata sexualitatea. Sunt chestiuni dificile si deciziile pe acest subiect sunt exclusiv responsabilitatea parintilor. Statul trebuie sa creeze conditiile pentru ca parintii sa-si poate exercita aceste drepturi', a adaugat seful guvernului de la Budapesta.