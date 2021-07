Viktor Orban anunta ca nu va renunta la legea anti-LGBTQ: Birocratii de la Bruxelles nu au nicio treaba aici

''Parlamentul European si Comisia Europeana vor ca noi sa lasam activistii si organizatiile LGBTQ in scoli si gradinite. Dar Ungaria nu doreste acest lucru'', a scris Viktor Orban intr-un mesaj pe Facebook , in ziua in care in aceasta tara intra in vigoare legea care interzice folosirea in scoli a materialelor care promoveaza homosexualitatea si schimbarea de gen, precum si a continuturilor pornografice.Aceasta este o chestiune de suveranitate nationala, iar ''birocratii de la Bruxelles nu au nicio treaba aici, orice ar face nu vom lasa activistii LGBTQ printre copiii nostri'', a promis premierul ungar.Seful sau de cabinet anuntase cu o zi inainte ca Budapesta nu cedeaza in fata presiunilor UE. Gergely Gulyas a declarat ca Budapesta "va rezista presiunii Bruxellesului de a determina Ungaria sa permita prezenta activistilor LGBTQ in gradinite si scoli", adaugand ca protejarea copiilor este unul dintre cele mai importante obiective.El a mai spus ca, in afara Constitutiei din Ungaria, si Carta Drepturilor Fundamentale din UE sustine ca cresterea copiilor este datoria parintilor.Gergely Gulyas a denuntat ceea ce el a numit "campania fara precedent" impotriva Ungariei lansata de UE.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a amenintat miercuri Budapesta cu o noua procedura de infringement daca nu ''corecteaza'' respectiva lege. ''Aceasta lege este nefasta, este abjecta (...), profund contrara valorilor fundamentale ale UE: protejarea minoritatilor, apararea drepturilor omului, valori ancorate in tratatele noastre'', a indicat sefa executivului comunitar.Intr-o actiune de protest impotriva acestei legi, ONG-urile Amnesty International si Hatter Society au ridicat joi un imens balon in forma de inima in culorile curcubeului deasupra cladirii parlamentului de la Budapesta.