Tarile grupului de la Visegrad si Slovenia fac front comun in jurul lui Viktor Orban in disputa cu Bruxellesul. Acuzatii de 'jihad'' impotriva politicienilor conservatori

''Avem mult noroc ca in acest semestru Slovenia prezideaza (Consiliul) UE si ca (prim-ministrul) Janez Jansa este in fruntea Consiliului UE'', a spus Viktor Orban la finalul unui summit la care au participat la Ljubljana cele patru state ale grupului de la Visegrad si Slovenia.Seful guvernului de la Budapesta a acuzat institutiile europene ca se ocupa de ''teme gresite'' si Parlamentul European ca a transformat tema statului de drept intr-un ''jihad'' impotriva politicienilor conservatori.El a raspuns astfel unei intrebari legate de rezolutia votata in ziua anterioara de Parlamentul European, in care se solicita Comisiei Europene sa sanctioneze Ungaria - inclusiv prin activarea mecanismului de suspendare a fondurilor europene in caz de incalcare a statului de drept - pentru noua sa lege de combatere a promovarii homosexualitatii in scoli.Premierul conservator sloven Janez Jansa, mare aliat al lui Orban si avand el insusi fronturi deschise cu Bruxellesul, a apreciat legat de acest subiect ca drepturile fundamentale in UE nu ar trebui sa insemne doar nediscriminare, ci si dreptul statelor membre sa-si organizeze invatamantul conform propriei culturi si credinte religioase.Jansa, Orban si omologii lor din Polonia , Mateusz Morawiecki, Republica Ceha, Andrej Babis, si Slovacia, Eduard Heger, au cazut de asemenea de acord asupra temelor pe care ar trebui sa se concentreze presedintia slovena a Consiliului UE.Au fost enuntate printre acestea riscul unor noi valuri de migranti, mai ales dinspre Afganistan si Africa Subsahariana, securitatea la frontierele UE si extinderea blocului comunitar catre tarile Balcanilor Occidentali, incepand cu Serbia. Ei au subliniat si necesitatea unei cooperari europene sporite in fata celui de-al patrulea val al pandemiei COVID-19, combaterea amenintarilor cibernetice, protejarea mediului si dezvoltarea economica.Viktor Orban a reafirmat ca grupul de la Visegrad respinge cotele obligatorii de refugiati, in timp de Andrej Babis a acuzat Comisia Europeana ca nu are pregatit un plan privind riscul unui nou val migrator. ''Am impresia ca aceasta nu este o tema (la Bruxelles ), desi este vorba despre securitatea noastra'', a remarcat la randul sau Mateusz Morawiecki.Acesta din urma a insistat pe de alta parte ca cele cinci tari sa fie mai active impotriva centralizarii Uniunii Europene, pentru ''a juca un rol de egali, nu de membri subalterni''.Summitul de la Ljubljana a fost anuntat ca fiind unul al tarilor grupului de la Visegrad, cunoscut si ca V4, dar unitatea aratata aici l-a determinat pe un jurnalist sloven sa intrebe, fara a primi raspuns, ''daca grupul nu este acum V5''.