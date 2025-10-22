Viktor Orban susține că pregătirile pentru întâlnirea dintre Trump și Putin continuă, chiar dacă președintele SUA a anunțat că este inutilă și a cerut suspendarea

Viktor Orban susține că Donald Trump va veni la Budapesta să-l întâlnească pe Putin FOTO X/@P_Kallioniemi

Pregătirile pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Budapesta continuă, deși data summitului rămâne incertă, după ce Moscova a respins propunerea unui armistițiu imediat în Ucraina.

Premierul ungar Viktor Orban a declarat că negocierile pentru organizarea reuniunii sunt în desfășurare, iar ministrul de externe, Peter Szijjarto, se află la Washington pentru discuții.

Trump a subliniat că nu dorește o „întâlnire inutilă”, dar a sugerat că ar putea exista evoluții în zilele următoare. Orban, aliat de lungă durată al fostului președinte american și cunoscut pentru relațiile cordiale cu Moscova, se confruntă în paralel cu dificultăți electorale înaintea alegerilor parlamentare din 2026.

Întâlnirea planificată a fost suspendată, deoarece respingerea de către Moscova a unui armistiţiu imediat în Ucraina a aruncat o umbră de îndoială asupra încercărilor de negociere.

"Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul de pace continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”, a scris Orban pe Facebook.

Ads

Trump a anunţat săptămâna trecută că el şi Putin se vor întâlni în curând în Ungaria pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.

Marţi, Trump a declarat că nu doreşte să aibă o „întâlnire inutilă”, dar a sugerat că ar putea exista mai multe evoluţii. „Vă vom informa în următoarele două zile”, le-a spus el jurnaliştilor.

Orban, care pierde teren electoral în majoritatea sondajelor înaintea alegerilor parlamentare din 2026, este un aliat de lungă durată al lui Trump.

De asemenea, el a menţinut relaţii cordiale cu Moscova, ceea ce a contribuit la statutul de paria pe care îl dobândise deja la Bruxelles după ani de conflict cu privire la ceea ce UE consideră a fi un regres democratic la Budapesta.

Ads