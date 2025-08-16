Viktor Orban, triumfalist după summitul Trump-Putin: „Lumea de azi e un loc mai sigur”. Atac la adresa Ursulei von der Leyen

Viktor Orban, Donald Trump, Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski / FOTO: X, V. Orban, capturi YouTube

Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a scris premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. La rândul său, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe și al Comerțului Exterior, a afirmat, pe pagina sa de Facebook, că lumea este un loc mai sigur atât timp cât există dialog la nivel înalt între SUA și Rusia, motiv pentru care cei doi președinți merită apreciere.

„Timp de ani de zile am urmărit cum cele două mari puteri nucleare își desființează cadrul de cooperare și își transmit mesaje ostile una alteia. Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri”, a notat șeful Executivului de la Budapesta, citat de MTI.

„Weekend mai rău să nu avem!”, a adăugat prim-ministrul Ungariei.

Ministrul de Externe al Ungariei, atac la adresa Administrației UE - von der Leyen: „De trei ani și jumătate susținem această poziție, în contrast cu Bruxelles și cu politicienii europeni pro-război”

De asemenea, șeful diplomației ungare Péter Szijjártó a subliniat că s-a demonstrat din nou că războiul din Ucraina nu are soluție pe câmpul de luptă, ci la masa negocierilor, iar pacea poate fi obținută doar prin discuții, dialog și menținerea canalelor diplomatice deschise.

„Noi, maghiarii, de trei ani și jumătate susținem această poziție, în contrast cu Bruxelles și cu politicienii europeni pro-război”, a afirmat ministrul.

VEZI AICI anunțul de ultimă oră al președintelui Trump despre pace.

Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
