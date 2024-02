Viktor Orban, după ce a votat 50 de miliarde de euro pentru Ucraina: "Ne-am luptat! Maghiarii nu trebuie să dea bani ucrainenilor!" VIDEO

După o lungă tăcere, premierul Ungariei Viktor Orban a ieşit pe reţelele sociale pentru a-şi aclama, cum era de aşteptat, victoria în cadrul summitului UE care a decis deblocarea unui ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, o decizie la care iniţial Budapesta s-a împotrivit, în decembrie, însă joi, 1 februarie, şi-a ridicat veto-ul neaşteptat de repede.

Într-o postare pe Facebook, Viktor Orban a spus că Ungaria a negociat un "mecanism de control" ce "garantează utilizarea rezonabilă a banilor" pentru Ucraina. "Am obţinut o garanţie că banii Ungariei nu pot ajunge în Ucraina", şi-a asigurat el compatrioţii, potrivit The Guardian.

"Ne-am luptat! Maghiarii nu trebuie să dea bani ucrainenilor! Noi nu vom participa la război, nu vom trimite arme, rămânem de partea păcii!", a clamat Viktor Orban pe Facebook.

Liderul ungar a mai spus că este fericit că pieţele au reacţionat pozitiv la acest acord.

După anunţarea acordului celor 27, forintul maghiar a câştigat 0,2% în raport cu euro, inversând tendinţa de scădere înregistrată în cursul dimineţii. Strategii monetari au privit summitul ca punct de referinţă pentru previziunile lor, după ce tensiunile cu UE au declanşat o devalorizare a monedei ungare săptămâna trecută.

La rândul său, Balázs Orbán, directorul politic al premierului ungar Viktor Orbán (fără vreo legătură de rudenie între ei), a oferit o interpretare similară cu cea a şefului său în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la summitul de joi: "În ceea ce priveşte sprijinul pentru Ucraina, ne-am confruntat cu două ameninţări - în primul rând, o încercare de a trimite bani fără mecanisme de control şi, în al doilea rând, o preocupare că banii poporului maghiar ar putea ajunge să fie trimişi în Ucraina. Astăzi, am reuşit să evităm ambele ameninţări. La sfârşitul primului an, ajutorul pentru Ucraina trebuie renegociat, iar la sfârşitul celui de-al doilea an, întreaga problemă va fi reconsiderată în contextul bugetului UE pentru următoarea perioadă”, a explicat oficialul.

Mission accomplished. Hungary’s funds will not end up in Ukraine and we have a control mechanism at the end of the first and the second year. Our position on the war in Ukraine remains unchanged: we need a ceasefire and peace talks. pic.twitter.com/vui5NxPzGw