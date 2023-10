"Ia uite ce a venit azi prin poştă!" Replica lui Viktor Orban după ce Donald Trump l-a confundat cu liderul Turciei

Premierul Ungariei, Viktor Orban, recent fotografiat dând mâna cu Vladimir Putin, şi-a pus miercuri o şapcă despre care a spus că i-a fost trimisă de Donald Trump, după ce acesta pare să-l fi confundat, luni, la un miting electoral, când a spus că liderul de la Budapesta este preşedintele Turciei, relatează POLITICO.

"Ia uite ce a venit azi prin poştă! Mulţumesc pentru sprijinul tău, DonaldTrump!", a scris miercuri Viktor Orbán pe X unde a postat o fotografie cu el purtând o şapcă de un roşu aprins pe care scrie cu majuscule "TRUMP".

Pe partea din faţă a şepcii este scris de mână "Viktor you are great" (trad. "Viktor, eşti grozav", însă adjectivul "great" a făcut parte din sloganul de campanie a lui Donald Trump, Make America Great Again - Să facem America măreaţă din nou - n.r.) şi ceea ce pare a fi semnătura lui Trump.

Pe lateral se află numerele 45 şi 47 - Trump a fost cel de-al 45-lea preşedinte al SUA şi vrea să fie al 47-lea.

Cadoul poate fi o scuză din partea fostului preşedinte american, deoarece la începutul acestei săptămâni Trump i-a confundat pe liderii Ungariei şi Turciei. "Există un om, Viktor Orbán, a auzit cineva vreodată de el?", a spus Trump la un miting electoral în New Hampshire. "Este, probabil, unul dintre cei mai puternici lideri din lume. El este liderul Turciei".

Preşedintele Turciei este însă Recep Tayyip Erdoğan.

Simpatia reciprocă dintre Orbán şi Trump datează de ani de zile, iar Trump a declarat că Orbán "a făcut o treabă extraordinară" şi este "respectat în toată Europa".

Orban, la rândul său, a declarat la o reuniune a Coaliţiei de acţiune politică conservatoare din SUA, la începutul acestui an: "Întoarceţi-vă, domnule preşedinte. Faceţi America măreaţă din nou şi aduceţi-ne pacea".

Luni, Orbán a stârnit rumoare după ce a comparat aderarea Ungariei la UE cu ocupaţia sovietică a ţării sale.

Săptămâna precedentă, Orbán fusese fotografiat strângându-i mâna lui Putin, primul astfel de gest între dictatorul rus şi un lider din UE de când Moscova a lansat invazia la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

