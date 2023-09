Amiral rus născut în Republica Moldova, ucis de ucraineni în atacul cu rachete asupa cartierului general de la Sevastopol VIDEO

Amiralul Viktor Sokolov, comandantul Flotei ruse la Marea Neagră, a fost ucis vineri într-un atac vizând cartierul general al flotei, la Sevastopol, în Crimeea ocupată, revendică Ucraina, o informaţie neconfirmată de către autorităţile ruse, relatează AFP.

Dimensiunea simbolică a atacului ucrainean de vineri asupra cartierului general al Flotei ruse la Marea Neagră, la Sevastopol, ar putea lua o nouă amploare după ce ucrainenii au anunţat moartea comandantului acestei flote, amiralul Viktor Sokolov.

Ar fi vorba despre ofiţerul cu cel mai înalt rang ucis de la invazia Ucrainei, în februarie 2022. Şase generali ruşi au fost ucişi în lupte, porivit unui bilanţ furnizat de către deputatul Andrei Gurulev, un fost general.

Potrivit Kievului, atacul de vineri de la Sevastopol a avut loc în timpul unei ”reuniuni a conducătorilor Marinei ruse”, la care participa şi amiralul Sokolov.

Amiralul Viktor Sokolov, în vârstă de 61 de ani, născut în Republica Moldova, a fost numit la conducerea Flotei ruse la Marea Neagră în septembrie. Potrivit unor surse occidentale, el ar fi decis personal atacuri vizând instalaţii civile în Ucraina, ceea ce-l face paisibil de crime de război.

Absolvent al Şcolii Navale Superioare Frounzé din Sankt Petersburg, amiralul Sokolov şi-a început cariera pe nave lansatoare de torpile şi dragoare de mine, după care a ocupat posturi înalte în Flota rusă la Pacific, în care a petrecut 15 ani.

The moment of a missile hit the headquarters of the Russian Black Sea Fleet

Some Ukrainian media are reporting that Russian Black Sea Fleet Commander Sokolov may have been killed as a result of an AFU missile strike. However, there is no official confirmation of this information… pic.twitter.com/j9pSZt03uC