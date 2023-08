Dispută violentă la US Open! Fostul număr 12 ATP, înjurat și agresat de un spectator: "Aici e New York, nu e nenorocita de Serbia!" VIDEO

US Open a început din calificări cu un mare scandal. Scene ireale au avut loc în tribune în timpul unei partide care avut loc în primul tur preliminar.

Fostul jucător sârb Viktor Troicki, actualul antrenor al lui Hamad Medjedovic, a intrat în conflict cu un spectator american în timpul partidei pe care elevul lui o juca împotriva croatului Borna Gojo.

Lucrurile au luat-o razna când Viktor Troicki i-a spus acelui spectator să tacă din gură, fostul număr 12 ATP considerând că americanul a exagerat cu încurajările.

Dar spectatorul respectiv a rispostat violent, folosind un limbaj agresiv și fiind pe pe punctul de a intra într-o dispută fizică:

"Ești un clovn nenorocit. Suntem 12 milioane de oameni în New York, suntem gălăgioși. Tu nu poți să suporți că încurajăm alt jucător, plângăciosule! Aici e New York, nu e nenorocita de Serbia! Acest nenorocit mi-a spus să tac din gură", a strigat spectatorul american.

Confrontation between a US Open fan and Viktor Troicki, the American fan was being VERY aggressive to Viktor. Seems like Viktor asked the fan to keep it down, and the fan exploded. Unnecessary. ‘This is New York, not F****** Serbia’, the fan said 🤦‍♂️

