Reședința de vară a lui Mussolini, de la Marea Adriatică, este scoasă la licitație

Fosta reședință de vară a dictatorului fascist Benito Mussolini, situată în apropiere de Rimini, pe coasta italiană la Marea Adriatică, va fi scoasă la licitație, a relatat joi, 23 octombrie 2025, presa italiană, potrivit DPA.

Proprietarul vilei situate în stațiunea Riccione a decis să o scoată la licitație, iar ofertele urmează să fie primite până pe 22 decembrie.

Consiliul municipal Riccione și-a exprimat deja interesul în achiziționarea reședinței cunoscute sub numele 'Vila Mussolini'.

Municipalitatea a folosit vila în virtutea unui împrumut gratuit acordat de fostul proprietar, dar acum vrea s-o cumpere și s-o renoveze.

Folosită în prezent ca spațiu pentru evenimente culturale și expoziții, vila a fost construită în jurul anului 1890, în stilul arhitectonic tipic caselor de vacanță de pe coasta Mării Adriatice.

Vila și-a schimbat de mai multe ori proprietarii până când a fost cumpărată de soția lui Mussolini, Rachele, în 1934, devenind apoi reședință de vară a familiei.

După ce Mussolini a fost executat de partizanii italieni în 1945, iar cel de-Al Doilea Război Mondial s-a încheiat, vila a intrat în proprietatea statului.

Numele proprietății a stârnit repetate controverse. În ciuda criticilor, municipalitatea din Riccione a păstrat numele Vila Mussolini.

