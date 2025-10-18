Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 15:01
617 citiri
Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația
Vila din Aviatorilor 86 în timpul renovării FOTO captură video YouTube /Recorder

Vila impunătoare din bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din București a fost scoasă la închiriere.

Pentru refacerea imobilului RA-APPS a cheltuit milioane de euro și urma să fie reședință pentru un fost președinte. Acum pus acum la închiriere prin licitație la un preț de pornire de 35.000 euro/ lună, relevă datele analizate de Profit.ro.

Imobilul este descris ca fiind destinat activităților comerciale, așa cum stabilise Executivul, și este compus din trei corpuri de clădire (C1+C2-C3) în suprafață de 915,54 mp și curte în suprafață de 1.110 mp. Tariful de pornire al licitației este de 35.000 euro/ locație/ lună. Garanția de participare la licitație va fi dublă față de preul de pornire, respectiv 70.000 euro.

Valoarea actualizată în vara a imobilului era de 14,463 milioane lei.

Guvernul a decis în luna august că vila RA-APPS din Aviatorilor, aflată în renovare, despre care se spunea că este pregătită pentru Klaus Iohannis, la terminarea mandatului, va trece din domeniul public al statului, în domeniul privat, cu destinaţia comercială, în vederea închirierii.

”A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil şi trecerea acestuia din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, cu destinaţia comercială, deci în vederea închirierii”, a spus Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului, după şedinţa de guvern.

Ea a precizat că este vorba despre imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor, numărul 86, sectorul 1, Bucureşti.

În noiembrie 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu (PSD) aproba desecretizarea cheltuielilor pentru vila din Str. Aviatorilor, imobil despre care s-a vehiculat în spaţiul public că ar urma să fie atribuit preşedintelui Klaus Iohannis, la finalizarea mandatului.

RA-APPS decontase până la acel moment aproape 14 milioane de lei fără TVA, echivalentul a apoape 3 milioane de euro, pentru lucrările de reabilitare.

În Hotărârea semnată de fostul premier Nicolae Ciucă se preciza că imobilul va avea destinaţia de reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român.

În replică, preşedintele PNL la acea vreme, Nicolae Ciucă, candidat la alegerile prezidenţiale, îl acuza pe premierul Marcel Ciolacu că a preferat să desecretizeze doar un obiectiv din administrarea RA-APPS, în scop electoral şi folosind instituţia în campanie şi îi cerea să fie total transparent, începând cu sumele alocate pentru renovarea vilei sale de protocol şi a celorlalţi beneficiari din Guvern.

Prima fabrică de ouă lichide din România, deschisă în prezența ministrului Agriculturii. „Producția românească este din ce în ce mai puternică” VIDEO
Prima fabrică de ouă lichide din România, deschisă în prezența ministrului Agriculturii. „Producția românească este din ce în ce mai puternică” VIDEO
Prima fabrică de ouă lichide din România a fost inaugurată săptămâna aceasta în prezența ministrului Agriculturii, Florin Barbu. Acesta a transmis că „parteneriatul dintre stat și...
Casele care vor putea fi ridicate fără autorizație. Ministrul Dezvoltării a anunțat modificări majore
Casele care vor putea fi ridicate fără autorizație. Ministrul Dezvoltării a anunțat modificări majore
Ministrul Cseke Attila a anunțat mecanismele de simplificare din noul Cod al Urbanismului propus de el. Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele din mediul rural și...
#vila, #vila aviatorilor, #RAAPPS , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Inregistrare socanta la cateva minute dupa explozia din Rahova. Ce ii spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
a1.ro
Cat costa gramul de aur in octombrie 2025. Metalul pretios a atins un nou record
DigiSport.ro
Lovitura de proportii la CFR Cluj: Marian Copilu - presedinte, Marius Sumudica - antrenor

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația
  2. Prima fabrică de ouă lichide din România, deschisă în prezența ministrului Agriculturii. „Producția românească este din ce în ce mai puternică” VIDEO
  3. Casele care vor putea fi ridicate fără autorizație. Ministrul Dezvoltării a anunțat modificări majore
  4. Cum a pierdut PSD „între 10 și 15 la sută din electoratul tradițional” în favoarea AUR. „Când se percepe o criză politică”
  5. Concluziile corpului de control al premierului, după inundațiile de la Salina Praid. Erorile care au dus la dezastrul major
  6. Ce candidați se prefigurează pentru Capitală, după ce Bolojan a anunțat data alegerilor. „Useristul Drulă va concura cu Firea și penelistul sprijinit de organizația controlată de Thuma”
  7. PNL ține cu dinții de candidatura proprie la Primăria București, după peste 30 de ani de insuccese. Cine a fost singurul primar general dat de liberali
  8. Soluțiile ministrului Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mulţi poliţişti, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri”
  9. Legea care limitează indemnizațiile conducerilor companiilor de stat, promulgată de președintele Nicușor Dan. Ce prevede
  10. Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”