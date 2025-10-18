Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația

Vila impunătoare din bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din București a fost scoasă la închiriere.

Pentru refacerea imobilului RA-APPS a cheltuit milioane de euro și urma să fie reședință pentru un fost președinte. Acum pus acum la închiriere prin licitație la un preț de pornire de 35.000 euro/ lună, relevă datele analizate de Profit.ro.

Imobilul este descris ca fiind destinat activităților comerciale, așa cum stabilise Executivul, și este compus din trei corpuri de clădire (C1+C2-C3) în suprafață de 915,54 mp și curte în suprafață de 1.110 mp. Tariful de pornire al licitației este de 35.000 euro/ locație/ lună. Garanția de participare la licitație va fi dublă față de preul de pornire, respectiv 70.000 euro.

Valoarea actualizată în vara a imobilului era de 14,463 milioane lei.

Guvernul a decis în luna august că vila RA-APPS din Aviatorilor, aflată în renovare, despre care se spunea că este pregătită pentru Klaus Iohannis, la terminarea mandatului, va trece din domeniul public al statului, în domeniul privat, cu destinaţia comercială, în vederea închirierii.

”A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil şi trecerea acestuia din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, cu destinaţia comercială, deci în vederea închirierii”, a spus Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului, după şedinţa de guvern.

Ea a precizat că este vorba despre imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor, numărul 86, sectorul 1, Bucureşti.

În noiembrie 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu (PSD) aproba desecretizarea cheltuielilor pentru vila din Str. Aviatorilor, imobil despre care s-a vehiculat în spaţiul public că ar urma să fie atribuit preşedintelui Klaus Iohannis, la finalizarea mandatului.

RA-APPS decontase până la acel moment aproape 14 milioane de lei fără TVA, echivalentul a apoape 3 milioane de euro, pentru lucrările de reabilitare.

În Hotărârea semnată de fostul premier Nicolae Ciucă se preciza că imobilul va avea destinaţia de reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român.

În replică, preşedintele PNL la acea vreme, Nicolae Ciucă, candidat la alegerile prezidenţiale, îl acuza pe premierul Marcel Ciolacu că a preferat să desecretizeze doar un obiectiv din administrarea RA-APPS, în scop electoral şi folosind instituţia în campanie şi îi cerea să fie total transparent, începând cu sumele alocate pentru renovarea vilei sale de protocol şi a celorlalţi beneficiari din Guvern.

