Villarreal a invins Betis Sevilla, scor 2-0, si se mentine aproape de locurile de Liga Campionilor

A marcat Moreno, in minutele '7 si '30.La gazde, Nabil Fekir a fost eliminat, in minutul 45+3, cand a primit al doilea cartonas galben.Intr-un alt meci, Valladolid a remizat acasa, cu Levante, scor 0-0.Villarreal se mentine pe locul 5, cu 54 de puncte, la trei puncte de FC Sevilla, de pe locul 4, de Liga Campionilor.Betis ocupa locul 13, cu 37 de puncte.Lider este Real Madrid , cu 71 de puncte, echipa urmata de FC Barcelona , cu 70 de puncte, si de Atletico Madrid , cu 59 de puncte.Madrilenii joaca, joi seara, in acasta etapa, cu Getafe , pe teren propriu.