Țara în care vinul de altar a fost înlocuit de biserică după ce a devenit favorit în baruri

Biserica Catolică din Kenya a introdus o nouă marcă de vin de altar pentru Sfânta Liturghie, după ce cea anterioară a devenit disponibilă pe scară largă în barurile locale, scrie BBC.

Etichetată simplu „Vin de Liturghie”, noua băutură sacramentală poartă stema Conferinței Episcopilor Catolici din Kenya (KCCB) și o semnătură oficială care îi certifică autenticitatea.

„Vinul nou aprobat nu este de vânzare în niciun punct de vânzare comercial, ci este importat și deținut de KCCB și distribuit doar diecezelor”, a declarat pentru BBC Arhiepiscopul de Nyeri, Anthony Muheria.

Acțiunea a fost salutată de credincioșii catolici, care cred că marca anterioară și-a pierdut caracterul sacru din cauza utilizării sale pe scară largă în afara bisericii.

Vinul este folosit la Liturghie pentru a simboliza sângele lui Isus Hristos și este băut în mod normal de către preot. În unele ocazii, este oferit și enoriașilor.

Compoziția vinului este reglementată de Dreptul Canonic al Bisericii Catolice, potrivit Arhiepiscopului Muheria.

„Vigilența privind calitatea și standardele vinului și ale ostiilor [pâinea folosită pentru a simboliza trupul lui Hristos] folosite la Liturghie este acordată episcopilor catolici din țară. Aceasta este revizuită din când în când”, a adăugat arhiepiscopul.

Vinul vechi, care era distribuit de un producător local de alcool, era vândut pe scară largă în magazinele de băuturi alcoolice, hoteluri, baruri și supermarketuri.

„A devenit ceva obișnuit ca, din păcate, vechiul vin să fie ușor de găsit în magazinele și barurile laice”, a declarat Arhiepiscopul Muheria pentru BBC.

După ce a explorat mai multe opțiuni de vin, Biserica Catolică din Kenya a ales unul din Africa de Sud.

Noul vin a fost prezentat oficial pentru prima dată miilor de credincioși în timpul Zilei Naționale de Rugăciune din acest an, la Altarul Național Marian Subukia din zona Nakuru din Kenya, sâmbătă.

„Acesta este singurul vin care va fi folosit în celebrarea Liturghiei în întreaga țară, de acum înainte”, a declarat Arhiepiscopul Maurice Muhatia Makumba, președintele KCCB, în timp ce ținea în mână o sticlă din noul vin sacramental.

El a cerut tuturor bisericilor catolice din țară să întrerupă utilizarea vechiului vin și i-a îndemnat pe preoți să se familiarizeze cu noile directive de distribuție și cu punctele de vânzare autorizate.

„Acest lucru asigură puritatea de la sursă."

„Acest lucru asigură puritatea de la sursă.”

Eticheta de pe noul vin spune: „Rodul viței de vie și munca mâinilor omului vor deveni paharul nostru de bucurie” - o reflectare a scopului sacru al vinului.

Vinul de altar, cunoscut popular sub numele de divai în limba swahili, este consumat diferit în funcție de eparhie, în funcție de sezonul liturgic și de nivelul activității bisericești.

Cererea atinge vârfuri în timpul Paștelui, Crăciunului și altor evenimente religioase majore.

Unii membri ai comunității catolice au salutat introducerea noului vin, exprimându-și îngrijorarea că cel vechi era vândut ocazional în magazine, ca orice băutură obișnuită, diminuându-i semnificația sacră.

„Este un pas normal către păstrarea sacralității Euharistiei și asigurarea faptului că la Liturghie se folosește doar vin preparat corespunzător”, a declarat un catolic pentru BBC.

Peste 80% dintre cei 50 de milioane de locuitori ai Kenyei se identifică drept creștini. Dintre aceștia, aproximativ 10 milioane - aproximativ 20% din populația totală - sunt catolici, conform statisticilor guvernamentale.

Alți creștini aparțin unei varietăți de biserici evanghelice și altor confesiuni, inclusiv Biserica Anglicană din Kenya și Biserica Prezbiteriană.

