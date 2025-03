Câte pahare de vin sunt, de fapt, într-o sticlă? Răspunsul s-ar putea să te surprindă. „Întotdeauna va exista un client care va pune la îndoială cantitatea turnată”

Este o întrebare mai complicată decât ai putea crede. Cu toții am trecut prin asta: chelnerul vine la masă să-ți toarne vinul comandat, iar tu te gândești: „Banii ăștia pentru atât? Serios?!” Deși există câteva reguli generale privind mărimea unei porții standard de vin, diferite restaurante servesc cantități variate per pahar — iar acasă, totul e permis. Așadar, întrebarea devine complicată: câte pahare de vin sunt, de fapt, într-o sticlă?

O sticlă standard de vin conține 750 de mililitri de lichid. Nu e de mirare, așadar, că majoritatea oamenilor care deschid o sticlă acasă cred că vor obține cam patru pahare de vin, în timp ce personalul (și proprietarii) restaurantelor tind să vadă cinci. Când mărimea porției influențează profitul, ai tendința să „întinzi” conținutul sticlei.

Conform legislației din Uniunea Europeană, o porție standard de vin este considerată a fi 150 de mililitri. Acest lucru este valabil pentru un vin cu 12% alcool (ABV). Totuși, majoritatea oamenilor nu își măsoară vinul cu rigurozitate (și cu siguranță nu fac calcule complicate despre ABV vs. volum), iar forma și dimensiunea paharelor de vin variază semnificativ, astfel că aceeași cantitate poate arăta foarte diferit, în funcție de pahar. O porție de 150 ml va părea rezonabilă într-un pahar universal de vin de 500 ml, dar într-un pahar tip Burgundy, cu o cupă mare, rotundă, de 960 ml (mai mult decât întreaga sticlă), aceeași cantitate poate părea doar ”o băltoacă” pe fundul paharului, scrie foodandwine.com.

„Întotdeauna va exista un client care va pune la îndoială cantitatea turnată,” spune Liz Martinez, somelier din Washington, D.C. „Un lucru pe care îl subliniez mereu personalului meu este consecvența când vine vorba de porțiile de vin. Gestionarea așteptărilor clienților este extrem de importantă, iar onestitatea și transparența sunt esențiale pentru a câștiga încrederea acestora.”

Cât de mare este un pahar de vin?

Pentru Martinez, care a petrecut ani de zile instruind personalul din restaurante pe acest subiect, cantitatea corectă turnată într-un pahar rămâne, totuși, subiectivă. „Multe locații oferă 150 ml per pahar, adică cinci pahare per sticlă; altele servesc 180 ml, adică patru pahare,” explică ea. „Eu mă poziționez undeva între, în jur de 165 ml.”

Anthony Briactico, manager general și somelier la Bottino, în New York, este de acord cu Martinez, preferând o porție de 165 ml, ceea ce înseamnă puțin peste 4,5 pahare de vin per sticlă. Alții optează pentru 150 ml exact. „Poți obține cinci pahare pe sticlă, cu un strop în plus,” spune Brady Brown, director de vinuri la BRASS și The Tusk Bar. Și Thomas Delasko, somelier la Via Sophia în D.C., este de aceeași părere.

Există și locații care oferă porții mai generoase, de 180 ml.

„Oferim o porție de 180 ml pentru un pahar de vin în sala de degustare de la Sparkling Pointe,” spune Michael Falcetta, manager general la Sparkling Pointe Vineyards & Winery, în North Fork, Long Island. Într-o vizită recentă la familia mea din Ohio, am descoperit chiar o opțiune inedită într-o tavernă locală: clienții puteau alege între porții de 180 ml sau 270 ml. Apoi, există clasicul „pahar de club de golf”, care măsoară 250 ml — echivalentul a trei pahare pe sticlă —, evident, membrii cluburilor de golf știu să-și savureze vinul.

Așadar, nu există un răspuns exact la întrebarea câte pahare de vin sunt într-o sticlă, dar o medie de 135 ml per pahar împarte diferența între turnările standard din restaurante. Când desfaci o sticlă acasă, cantitatea din pahar depinde doar de tine.

