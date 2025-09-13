Ce se întâmplă cu inima ta când bei vin. Explicațiile experților

Persoane care ciocnesc un pahar cu vin FOTO / Unsplash

Vinul este adesea lăudat pentru beneficiile asupra inimii, dar cercetările recente arată că situația este mult mai complicată. Mesajele contradictorii despre vin te pot face să te întrebi dacă acel pahar zilnic te ajută sau îți face rău.

Vinul roșu atrage adesea atenția datorită antioxidanților, cum ar fi polifenolii, care ar putea sprijini sănătatea inimii. Însă cercetări mai noi indică faptul că alcoolul — chiar și în cantități mici — prezintă riscuri. De fapt, beneficiile asociate consumului de vin s-ar putea datora mai degrabă stilului de viață sănătos: alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și gestionarea stresului.

Michelle Routhenstein, dietetician specializat în cardiologie preventivă, subliniază:

„La final, obiceiurile tale zilnice — mâncarea nutritivă, mișcarea, odihna și gestionarea stresului — sunt cele care susțin cu adevărat sănătatea inimii, nu vinul din pahar.”

Așadar, ce se întâmplă efectiv cu inima ta când bei vin? Iată explicațiile experților despre efectele pe termen scurt și lung, ca să poți lua o decizie informată.

Efectele pe termen scurt ale vinului asupra inimii

Efectele vinului pe termen scurt asupra inimii sunt mixte, iar experții subliniază că nu există un nivel de alcool complet sigur.

Fluctuații ale tensiunii arteriale

1–2 pahare de vin pot să nu afecteze tensiunea. Însă consumul a 3 sau mai multe pahare poate scădea tensiunea pentru până la 12 ore, după care poate crește în următoarele 12–24 de ore. Chiar dacă aceste fluctuații nu sunt vizibile, ele pun un stres suplimentar pe inimă, explică Routhenstein.

Sindromul inimii de sărbători

Consumul excesiv de alcool, cofeină sau alimente sărate — frecvent în vacanțe sau sărbători — poate declanșa bătăi neregulate bruște ale inimii. Acest fenomen poate apărea chiar și la cei care beau ocazional, notează Kiran Campbell, dietetician.

Reducerea potențială a colesterolului LDL

Cercetările sugerează că vinul roșu ar putea reduce colesterolul LDL, cu efecte minime asupra altor parametri lipidici. Totuși, experții avertizează că aceasta nu este o justificare pentru consum.

Creșterea nivelului de antioxidanți

Vinul roșu conține resveratrol, un polifenol puternic, care poate încetini îmbătrânirea și sprijini sănătatea pielii. Un pahar de vin roșu crește concentrația de polifenoli în sânge, ceea ce poate reduce daunele celulare.

Efectele pe termen lung ale vinului asupra inimii

Pe termen lung, studiile sugerează că alcoolul face mai mult rău decât bine.

1. Creșterea trigliceridelor

Alcoolul ridică nivelul trigliceridelor, contribuind la formarea plăcii în artere și crescând riscul de boli de inimă și accidente vasculare. Trigliceridele provin din alimente și din excesul de calorii.

Un studiu a arătat că consumul moderat de alcool a fost asociat cu un risc cu 25% mai mare de trigliceride ridicate, iar consumul mai mare crește și mai mult riscul.

2. Cardiomiopatie indusă de alcool

Consumul cronic excesiv poate duce la slăbirea mușchiului inimii, care devine mai puțin eficient în pomparea sângelui.

Etanolul (alcoolul din vin) are efect toxic asupra celulelor inimii, provoacă stres oxidativ, moarte celulară și contracții slabe.

Acetaldehida, produsul descompunerii alcoolului, afectează, de asemenea, celulele și împiedică contracția corectă a inimii.

Cercetări recente sugerează că și factorii genetici pot crește susceptibilitatea la cardiomiopatie indusă de alcool, iar alcoolul poate „activa” anumite variante genetice asociate cu această afecțiune.

3. Deficiențe nutriționale

Alcoolul oferă calorii, dar nu vitamine sau minerale esențiale. Consumul ocazional are efect limitat, dar consumul excesiv și regulat poate duce la deficiențe nutriționale, inclusiv lipsa de tiamină, esențială pentru sănătatea inimii.

4. Fibrilația atrială (A-fib)

Fibrilația atrială este o bătăi neregulate ale inimii, deseori foarte rapide, care cresc riscul de atac de cord și accident vascular. Alcoolul interferează cu semnalele electrice ale inimii, favorizând fibrilația atrială și afectând pomparea sângelui. Persoanele care evită alcoolul au cel mai scăzut risc de A-fib.

5. Creșterea tensiunii arteriale

Alcoolul stimulează sistemul nervos simpatic, ceea ce poate crește tensiunea arterială și ritmul cardiac. Chiar și 12 grame de alcool pe zi (mai puțin de un pahar standard) pot ridica tensiunea sistolică.

6. Creșterea inflamației

Relația dintre vin și inflamație este complexă. Studii mai vechi sugerau că cantități mici de vin roșu ar putea reduce inflamația, dar cercetările recente arată că alcoolul este inflamator. Alcoolul și zahărul contribuie la formarea plăcii în artere (ateroscleroză), crescând riscul de infarct sau accident vascular.

Vinul și tensiunea arterială

Dacă ai hipertensiune, chiar și consumul moderat poate agrava situația. Un singur pahar de vin pe zi este asociat cu 11% risc mai mare de hipertensiune comparativ cu abstinența.

American College of Cardiology și American Heart Association recomandă reducerea sau eliminarea completă a alcoolului pentru controlul tensiunii.

Vinul și medicația pentru tensiune

Consumul de vin în timpul tratamentului pentru hipertensiune poate reduce eficiența medicamentelor și poate provoca efecte adverse: amețeli, leșin, ritm cardiac neregulat sau alte probleme grave.

Cât vin este „sigur”?

Este dificil de stabilit o cantitate sigură pentru sănătatea inimii. Consumul ocazional este probabil sigur, dar ideea că două pahare pe zi ar fi benefice pentru bărbați este depășită.

Ghidurile actuale recomandă:

Femei: mai puțin de 1 pahar de 150 ml pe zi

Bărbați: maxim 2 pahare de 150 ml pe zi

Dacă nu bei deja, nu începe doar pentru presupuse beneficii asupra inimii.

Concluzia experților

Efectele vinului asupra inimii rămân incomplet cunoscute, mai ales la consumul moderat.

Dacă bei mai mult decât cantitatea recomandată, redu consumul. Consumul excesiv afectează sănătatea inimii și crește riscul de boli cardiovasculare.

Un pahar ocazional poate avea unele beneficii, dar nu este necesar să începi să bei vin dacă nu o faci deja, scrie eatingwell.com.

Routhenstein subliniază:

„Dacă ai hipertensiune, palpitații sau somn prost după ce bei, cel mai bine este să eviți alcoolul complet”.

