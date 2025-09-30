5 ritualuri sănătoase care pot înlocui paharul de vin de seară. "Ajungeam la jumătate de sticlă înainte de ora 21:00"

Deși nu e nimic greșit în a bea ocazional un pahar de vin, ba chiar există beneficii pentru sănătate, consumul peste limita recomandată (un pahar de 150 ml pentru femei, două pentru bărbați) nu este benefic.

Dieteticiana Lisa Valente explică pentru EatingWell: „Consumul excesiv nu e bun pentru tine. Alcoolul este, practic, o toxină și poate afecta somnul, sistemul imunitar, starea de spirit, pielea și multe altele.”

Ca mulți oameni, atunci când pandemia a început și lucrul de acasă a devenit realitatea mea, cocktailul de seară sau paharul de vin a devenit o parte importantă a rutinei. Fără alte diferențieri clare între muncă și timp liber, băutura de seară marca trecerea în relaxare. Apoi venea un alt pahar la cină și brusc ajungeam la jumătate de sticlă de vin înainte de ora 21:00.

În încercarea de a reduce consumul de alcool, am încercat să renunț la paharul de la ora 17:00, dar a fost mai greu decât credeam. Cheia, mi-am dat seama, este să înlocuiești acest ritual cu ceva care să te ajute să treci într-o stare mai relaxată.

5 obiceiuri sănătoase de încercat în locul vinului

1. Bea o ceașcă de ceai

În lunile reci, o cană aburindă de ceai este mai atrăgătoare seara decât în timpul verii. Bonus dacă cumperi un ceai special, puțin mai „fancy”, și creezi un ritual din prepararea și savurarea lui, în timp ce citești o carte sau asculți un podcast.

"Ceaiul meu preferat: mentă, de la Harney & Sons."

2. Fă un duș sau o baie

Un duș fierbinte te poate ajuta foarte mult să te relaxezi seara. Plus că nu poți fi pe telefon în duș, ceea ce ajută să te deconectezi de la email și să-ți amintești că seara este a ta. Dacă ai cadă, efectul relaxant este și mai mare.

3. Fă o plimbare

În primele zile ale pandemiei, toți făceam multe plimbări. Ce s-a întâmplat cu asta? Chiar și o plimbare scurtă de 5–10 minute în jurul blocului ajută să-ți limpezești mintea și să lași în urmă momentele stresante ale zilei.

4. Schimbă hainele

Poate părea ciudat, mai ales dacă treci de la o pereche de trening la alta, dar a te schimba intenționat în haine confortabile de seară te ajută să marchezi sfârșitul zilei și să te relaxezi.

5. Aprinde o lumânare

Crearea tranziției între muncă și viața personală presupune un moment de liniște și reflecție. Aprinderea unei lumânări este o metodă excelentă pentru asta, mai ales că zilele devin mai scurte și pare că e deja noapte la ora 17:00. Plimbă-te prin casă și aprinde câteva lumânări pentru o atmosferă cozy și relaxantă. Bonus dacă folosești lumânări cu arome care reduc stresul, precum lavanda, scrie eatingwell.com.

