S-a inventat vinul fără alcool pentru animalele de companie. „Este bun pentru situațiile stresante” FOTO

O companie din Noua Zeelandă își propune să revoluționeze industria produselor destinate animalelor de companie, după ce a inventat vinul fără alcool pentru câini și pisici.

Fondatorul companiei Muttley’s Estate, John Roberts s-ar fi inspirat din produse asemănătoare din străinătate, precum berea pentru câini, și s-a hotărât să producă o variată adaptată culturii locale și solicitărilor medicale ale animalelor.

Roberts este ajutat chiar de părinții săi, care conduc o companie farmaceutică veterinară, astfel el are acces la expertiză medicală și cercetare.

Rețeta vinului a fost creată în colaborare cu medici veterinari, pentru a fi sigură, dar și benefică în anumite situații de stres pentru animalele de companie, potrivit Straitstimes.

Vinul nu conține struguri (un ingredient toxic pentru animalele de companie) și nici alcool, fiind complet sigur pentru animale. Băuturile sunt infuzate cu catnip (iarba mâței) și alte plante calmante, oferind animalelor o experiență plăcută și relaxantă.

„Este bun pentru situațiile stresante”, spune Roberts, în timp ce-și aduce aminte de momentele în care animalele lui se speriau de focurile de artificii.

Astfel, în locul sedativelor sau suplimentelor sintetice, vinul fără alcool devine o alternativă mai plăcută pentru animale.

Printre băuturile oferite de Muttley’s Estate se află Pawt, Champawgne, Purrno Noir și Sauvignon Bark. Denumirile sunt inspirate din lumea vinurilor tradiționale și își propun să fie integrate în momentele speciale petrecute în familie, alături de animale.

Unde are cel mai mare succes

Chiar dacă afacerea este destul de nouă, succesul a venit foarte repede. Vinurile fără alcool pentru animale au intrat cu succes pe piețele din Noua Zeelandă și Australia, iar acum John Roberts vrea să se extindă pe piețe cheie din Asia și America de Nord.

Potrivit lui Roberts, compania are deja discuții avansate cu distribuitori din Thailanda și Japonia, iar apoi ar urma SUA și Marea Britanie. Extinderea vine și pe fondul popularității vinului ca simbol cultural în Noua Zeelandă, un avantaj pe care Roberts l-a valorificat în poziționarea produsului.

🐶 🍷 After a long day patrolling the neighbourhood or protecting the house, pets in New Zealand have a new way to unwind -- non-alcoholic wine. ➡️ https://t.co/QwEHMVxzD8 pic.twitter.com/A4Cnwgdkz0 — AFP News Agency (@AFP) October 14, 2025

Provocările

Afacerea lui Roberts nu este lipsită de provocări, și asta pentru că autoritățile vamale confundă produsul cu vinul obișnuit, încercând să impună taxe specifice băuturilor alcoolice.

Această problemă a produs întârzieri și complicații logistice, dar fondatorul spune că până acum au reușit să clarifice natura nealcoolică a produsului în fața autorităților.

