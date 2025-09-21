An de aur pentru viticultorii din Moldova. Producția de vin a explodat și promite o calitate superioară

Sezonul culesului a adus vești excelente pentru producătorii de vin din zona Moldovei. Strugurii s-au copt în condiții aproape ideale, iar rezultatul este o recoltă cu 35% mai mare decât anul trecut. Dacă în 2024 fermierii adunau în jur de 6,5 tone la hectar, acum producția sare de 10 tone, semn că vremea prietenoasă a făcut diferența.

Profesorii și studenții de la Universitatea de Științele Vieții din Iași au început deja culesul, lucrând cot la cot pentru a selecta doar boabele sănătoase. „Este un an viticol foarte bun, avem struguri de calitate, iar mustul promite mult”, spune Mihai Mustea, profesor la Facultatea de Horticultură.

Vin mai mult, vin mai bun

Viticultorii anunță nu doar o cantitate mai mare, ci și o calitate ridicată a vinului. Primele musturi roze, rezultate din cupaje de Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon și Busuioacă de Bohotin, arată că băutura va fi aromată și echilibrată. „Avem toate premisele să fim mulțumiți, atât calitativ, cât și cantitativ. A fost un an echilibrat, cu ploi la momentul potrivit”, explică Marian Olteanu, viticultor din regiune.

Specialiștii precizează că vinul alb are nevoie de aproximativ un an până ajunge îmbuteliat pe piață, în timp ce vinurile roșii cer și mai multă răbdare. Totuși, până atunci, iubitorii de tradiții se vor putea bucura în noiembrie de faimosul tulburel.

