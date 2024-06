Unul dintre cele mai mari mituri despre vin a fost spulberat

Într-un articol recent, HuffPost a discutat cu un maestru somelier despre vinul la cutie pentru a stabili dacă această preferință populară este cu adevărat inferioară sau dacă este doar o perpetuare a unui mit elitist.

Când eram la facultate - sau proaspăt ieșiți și petreceam în apartamentul cuiva - pe masa de băuturi de la cele mai multe întâlniri se aflau întotdeauna o cutie sau două de vin. Cald și puțin atrăgător, acel rose sau pinot grigio ieftin era bun și ne îmbăta, dar nu era tocmai sofisticat. Odată ce am făcut destui bani pentru a trece la vinul "adevărat", am cheltuit niște bani în plus și am trecut la "marfa bună" în sticle și nu ne-am mai uitat înapoi.

Dar este vinul la cutie inerent inferior vinului îmbuteliat? Există vreo diferență reală în ceea ce privește calitatea sau gustul? Sau ne-am lăsat păcăliți de un mit elitist?

"Vinul bun poate fi găsit în orice ambalaj, oriunde. Totul se rezumă la cineva care vrea să pună vin bun acolo", a spus Doug Frost, maestru somelier și cofondator al Echoland Winery, Raj Punjabi și Noah Michelson, gazdele podcastului "Am I Doing It Wrong?" de la HuffPost.

"De multe ori, vinurile la cutie pe care le avem în SUA sunt vinuri destul de bune", a dezvăluit Frost. "Dar puteți merge în locuri precum Australia, unde multe dintre vinurile lor la cutie sunt foarte bune".

Poate fi prezentat în orice ambalaj

Vinul la conservă ni s-a părut întotdeauna un pic ridicol - ca și cum berea ar avea nevoie de un compatriot buclucaș -, dar Frost, care are misiunea de a demola pretențiile care îi pot speria pe oameni să învețe mai multe despre vin, ne-a spus-o direct: Un vin bun înseamnă pur și simplu că a fost făcut din ingrediente de înaltă calitate și poate fi prezentat în orice ambalaj pe care vinificatorul îl consideră potrivit.

Cu toate acestea, cel mai important lucru de luat în considerare este cât timp doriți ca vinul să rămână proaspăt.

"Singura diferență reală între o sticlă și o cutie este că acele vinuri nu trăiesc la fel de mult timp", a spus Frost. "Încep să se estompeze atunci când sunt într-o cutie. Așa că nu vrei să te agăți de ele timp de un an sau doi. Vrei să-l bei în următoarele trei-șase luni".

Sticlele, ne-a spus el, au fost folosite de vinificatori de secole, deoarece păstrează vinul într-un mod care îl menține stabil și delicios timp de zeci de ani.

Vinul din cutie care a fost deschis poate rămâne bun în ambalajul său până la o lună

Cu toate acestea, vinul la cutie are un avantaj față de vinul îmbuteliat, odată ce ați început să îl beți. O sticlă de vin, dacă este depozitată corect, va începe să-și piardă prospețimea la o săptămână după ce a fost deschisă, în timp ce vinul din cutie care a fost deschis poate rămâne bun în ambalajul său până la o lună sau chiar șase săptămâni.

Vinul la cutie poate fi, de asemenea, mai ușor de transportat și de deschis (nu este nevoie de o unealtă specială pentru a-l deschide!), deci este o opțiune excelentă pentru picnicuri și alte evenimente în mișcare. Cel mai bun lucru este că, deoarece ambalajul vinului la cutie este mai ieftin de produs, prețul său este mai mic, dar calitatea poate fi la fel de bună ca și cea a vinului care vine într-o sticlă, scrie huffpost.com.

Distrugerea acestui mit despre vinul la cutie este ca și cum am fi primit o nouă oportunitate de a savura și sperăm că veți lua în considerare posibilitatea de a lua câteva pentru următoarea petrecere.

Cu toate acestea, vă recomandăm să nu vă întoarceți în totalitate la facultate, servindu-l în pahare roșii solo.

