Performanță istorică în MotoGP: e primul pilot care reușește asta

Spaniolul Maverick Vinales (Aprilia), care se impusese deja sâmbătă în cursa de sprint, a obţinut victoria în Marele Premiu al Statelor Unite, a treia din cele 21 de etape ale sezonului MotoGP, duminică, pe Circuit of the Americas din Austin.

Catalanul i-a devansat pe spaniolul prodigios Pedro Acosta (GasGas-Tech3) şi pe italianul Enea Bastianini (Ducati) într-o cursă magnifică, în care Marc Marquez (Ducati-Gresini) a căzut.

Cu cea de-a zecea victorie la clasa regină, prima după mai bine de trei ani, Vinales a intrat în istorie, devenind primul pilot care a câştigat un Mare Premiu cu trei constructori diferiţi (Suzuki, Yamaha, Aprilia) de la începutul erei MotoGP, în 2002.

Vinales a câștigat cursa plecând de pe locul 11.

Winner with Suzuki 🥇

Winner with Yamaha 🥇

Winner with Aprilia 🥇

Maverick Viñales becomes the first rider to win with 3 different manufacturers in the #MotoGP era! ✨ #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/wPaMM2yB3E