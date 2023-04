Vinerea Mare (Sfânta si Marea Vineri, in calendarul Bisericii Ortodoxe) este ultima vineri din Postul Paștilor și, potrivit tradiției, este zi de post negru.

Pentru creștini aceasta este ziua când a fost răstignit pe cruce Fiul lui Dumnezeu si a fost pus in mormânt.

În Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor se scoate in mijlocul bisericii Sfântul Epitaf (numit si Sfântul Aer) pe sub care trec credincioșii, pana sfârșitul slujbei Deniei Prohodului, care are loc in seara acestei zile.

Sfântul Epitaf este un obiect bisericesc de cult de forma dreptunghiulara, confecționat din pânza de in, mătase sau catifea, pe care se afla imprimata sau pictata icoana înmormântării Mântuitorului.

Acesta este așezat pe o masa mai înaltă, iar credincioșii săruta Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce si Sfântul Epitaful si trec de trei ori pe sub masa pe care este așezat. Aceasta trecere pe sub masa a credincioșilor se dorește a fi asemănarea trecerii prin mormânt a Mântuitorului, care S-a coborât in iad pentru a elibera sufletele drepților.

„De ce această trecere pe sub masă a credincioşilor? Pentru că Epitaful aşezat pe masă reprezintă mormântul Domnului şi aminteşte de Hristos Care trece prin mormânt şi coboară în cele mai de jos ale pământului, cum spune cântarea, adică până la iad, acolo de unde a scos pe drepţii Vechiul Testament la Înviere. Trecând pe sub Epitaf, credincioşii îşi amintesc că trebuie şi ei să treacă prin moarte, prin mormânt, pentru a putea accede la viaţa veşnică în Hristos”, declară Arhiepiscopul Ioachim al Romanului şi Bacăului, citat de basilica.ro.

Prin moartea si Învierea Sa, Hristos a sfărâmat porțile iadului, iar moartea a fost învinsă.

Asa si credincioșii își amintesc acum ca si ei trebuie sa treacă prin moarte, prin mormânt pentru a merge la viata veșnică in Hristos.

După Slujba Prohodului, Sfântul Epitaf este așezat pe Sfânta Masa din Sfântul Altar, unde va rămâne pana la Vecernia sărbătorii Înălțării Domnului.