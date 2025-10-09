Starul Realului a înșelat-o pe frumoasa prezentatoare și a fost părăsit. Reacția neașteptată a fotbalistului: ”E incredibilă”

Vinicius Junior, starul lui Real Madrid, trece prin momente dificile în viața personală, fotbalistul fiind părăsit de iubita sa, care s-a simțit înșelată.

Frumoasa prezentatoare braziliană Virginia Fonseca a decis să pună capăt relației cu Vinicius Junior după ce a descoperit câteva mesaje în care jucătorul Realului vorbea cu o altă femeie.

Vinicius Junior a avut ulterior o reacție neașteptată, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele sociale, prin care îi cere scuze Virginiei Fonseca pentru cele întâmplate, lăsând de înțeles că ar dori să continue relația.

”Trecem prin toate acele momente care ne fac să reflectăm și să creștem.

Recent, am trăit o situație care m-a făcut să reflectez și să recunosc că anumite atitudini nu reprezintă persoana care vreau să fiu și nici tipul de relații pe care doresc să le construiesc.

Virginia este o femeie incredibilă, o mamă admirabilă, pentru care am o afecțiune imensă și un respect imens.

De când ne-am cunoscut, a venit la Madrid de trei ori să mă vadă, ultima dată lăsând în urmă rutina, angajamentele și viața ei pentru a fi alături de mine.

Am întâlnit o mamă admirabilă și o prietenă incredibilă. Chiar dacă nu eram oficial un cuplu, a existat o conexiune sinceră.

Nu mi-e rușine să recunosc că am fost neglijent, că nu am fost atât de atent pe cât aș fi putut fi în cel mai bun mod posibil și că am dezamăgit-o.

De aceea vreau să-mi cer scuze public, deschis, pentru că înțeleg că o relație adevărată există doar atunci când există respect, încredere și transparență.

Ideea este să o luăm de la capăt. Fără minciuni, fără dispute, fără măști. Cu multă dragoste, afecțiune și respect”, a scris Vinicius Junior pe Instagram.

