Pictura murală care a făcut înconjurul lumii: Vini junior, pe un bloc din București

Un artist brazilian l-a pictat pe Vinicius, starul lui Real Madrid, pe un bloc din București, îmbrăcat în tricoul naționalei României.

Blocul care îl înfățișează pe Vinicius se găsește pe strada Dimitrie Cantemir, în apropiere de Piața Unirii.

Vini junior, care recent a pierdut cursa pentru Balonul de Aur, poartă tricoul naționalei României.

Explică Fabio Gomes Trinidade, artistul brazilian care l-a pictat pe Vinicius. "Sunt fericit și emoționat pentru că românilor le-a plăcut ceea ce am făcut. Mă simt foarte bine aici în România. Am ales să îl pictez pe Vinicius pentru că noi, brazilienii suntem fanii lui și el se luptă singur împotriva rasismului, vrea egalitate pentru toți oamenii. Există o singură rasă, rasa umană. Am vrut să surprind și fauna din cele două țări”.

Pictura cu Vinicius a făcut înconjurul lumii, imaginile fiind distribuit și de celebrul jurnalist Fabrizio Romano.

Ads