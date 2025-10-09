Incendiu la casa brazilianului Vinicius din Madrid. Unde se afla fotbalistul și pagubele produse

Un incendiu a izbucnit, joi, la domiciliul lui Vinicius, în cartierul rezidenţial La Moraleja din Alcobendas, oraş din comunitatea Madrid.

Potrivit Marca, pompierii au fost contactaţi în jurul orei locale 11, după ce sauna situată la subsolul proprietăţii a luat foc. Primele ipoteze indică o posibilă defecţiune electrică drept cauză a incendiului care ar fi distrus complet sauna.

Nimeni nu a fost rănit sau intoxicat de fumul care a cuprins două etaje ale casei. Vinicius nu se afla acasă, deoarece este la echipa naţională pentru a disputa două meciuri amicale în Asia.

Brazilia lui Carlo Ancelotti, deja calificată pentru Cupa Mondială din 2026, va înfrunta Coreea de Sud vineri şi Japonia marţi.

