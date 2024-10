O pictură murală care îl reprezintă pe atacantul brazilian Vinicius Junior (Real Madrid), în tricoul echipei naţionale a României a fost inaugurată, joi, la Bucureşti, în prezenţa ambasadorului Braziliei, Ricardo Guerra de Araujo, şi a unor foşti fotbalişti români şi brazilieni.

Lucrarea stradală a fost realizată pe un bloc din centrul Capitalei de artistul brazilian Fabio Gomes Trindade şi face parte dintr-un proiect realizat de Asociaţia EDIT, în parteneriat cu Ambasada Republicii Federative a Braziliei la Bucureşti, Federaţia Română de Fotbal şi Primăria Sectorului 4, în cadrul Outline Street Art Festival, ediţia 2024.

Fabio Gomes Trindade s-a arătat emoţionat de faptul că pictura sa este foarte apreciată de români.

"Sunt fericit şi emoţionat pentru că românilor le place ceea ce am realizat. L-am ales pe Vinicius pentru că noi, brazilienii, suntem fanii lui şi pentru că el luptă împotriva rasismului. El vrea egalitate pentru toată lumea, pentru că există o singură rasă, rasa umană. Ideea de a-l îmbrăca pe Vinicius în tricoul naţionalei României este aceea de a cunoaşte şi brazilienii fotbalul românesc. Sunt dezamăgit că Vinicius nu a cucerit Balonul de Aur, la fel ca toată lumea. Noi însă ştim că el este cel mai bun jucător din lume", a spus el.

Artistul a menţionat că va realiza o pictură murală în Brazilia în care vor apărea Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci şi Cristina Pîrv.

"Pregătesc o pictură murală în Brazilia care îi va reprezenta pe Hagi, Nadia Comăneci, dar şi pe Cristina Pîrv, cea care e considerată cea mai bună jucătoare străină din istoria voleiului brazilian. Voi căuta o clădire care să fie potrivită pentru ceea ce doresc eu", a precizat Fabio Gomes Trindade.

Ambasadorul Braziliei la Bucureşti, Ricardo Guerra de Araujo, s-a arătat dezamăgit că atacantul brazilian Vinicius, reprezentat în pictura murală, nu a câştigat Balonul de Aur în acest an.

"Tricoul acesta galben al naţionalei României, de aceeaşi culoare cu cel al Braziliei, reprezintă în viziunea artistului un pod între cele două culturi, între cele două comunităţi fotbalistice şi nu numai.

Sigur că sunt puţin supărat pentru că Vinicius, care apare în această pictură murală, nu a primit Balonul de Aur. Consider că a fost o decizie nedreaptă. Dar se ştie că sunt multe discuţii între clubul Real Madrid şi UEFA în această perioadă, aşa că se cunoaşte foarte bine contextul. Mie mi-a plăcut faptul că Vinicius a declarat că nu contează că nu a câştigat acum şi că va continua să joace la cel mai înalt nivel pentru a câştiga anul viitor. E păcat că a primit acest premiu, dar el este încă tânăr, nu trebuie să plângem acum", a afirmat ambasadorul.

Liviu Zorilă, preşedintele Asociaţiei EDIT, organizatoarea Outline Street Art Festival, a explicat că fotbalul este lucrul care leagă România şi Brazilia.

"Anul acesta, prin intermediul Ambasadei Braziliei la Bucureşti, am reuşit să îl aducem în România pe unul dintre cei mai buni artişti stradali din lume, Fabio Gomes Trindade. Această pictură a fost realizată în aproximativ două săptămâni, are o suprafaţă de 350 de metri pătraţi şi e cea mai mare din cadrul Outline Streetart Festival. În viziunea artistului, ceea ce leagă România şi Brazilia este fotbalul. După cum se poate vedea, o jumătate a acestei picturi este dedicată culturii braziliene, iar cealaltă României, iar elementul de legătură este cel mai cunoscut fotbalist brazilian din această perioadă, Vinicius Jr, care e îmbrăcat în tricoul echipei naţionale a României. De asemenea, pictura are şi un mesaj de luptă împotriva rasismului şi a discriminării", a menţionat Zorilă.

Fostul fotbalist brazilian Eric de Oliveira, care deţine şi cetăţenia română, a declarat la festivitate că pictura murală realizată de Fabio Gomes Trindade va face mai cunoscută România în Brazilia.

"Mă bucur că putem să unim cultura braziliană şi cea română. Eu sunt brazilian, soţia mea e româncă, iar copii sunt jumătate-jumătate. Eu când am venit în România prima oară mi-au plăcut oamenii de aici, au fost ca în Brazilia, foarte primitori şi dispuşi să mă ajute. M-au făcut să mă simt ca acasă. Fabio este un artist brazilian foarte talentat, pictura sa murală este foarte frumoasă. Trebuie să ne bucurăm pentru că astfel România devine mai vizibilă în lume. Iar noi, brazilienii de aici, vrem să ducem numele României mai departe. Eu am glumit cu Fabio, i-am spus că mai bine făcea un mural cu Wesley şi Eric la un grătar cu mici... îi punea şi pe Gigi Becali şi Porumboiu lângă noi şi era o pictură tare de tot", a spus în glumă Eric.

El a menţionat că Vinicius Junior trebuia să câştige Balonul de Aur şi nu spaniolul Rodrigo Hernandez ''Rodri''. "Eu sunt mai mult supărat de ceea ce vorbesc oamenii, nu pentru că Vinicius nu a câştigat Balonul de Aur. Adică să spună că nu a câştigat din cauza atitudinii... care atitudine? Adică nu a câştigat pentru că luptă împotriva rasismului de unul singur? Asta e atitudinea urâtă? Că îl face maimuţă în tribună şi el se luptă? Nu pot să înţeleg... Dar nu vreau să dau în altceva. Părerea mea e că Rodri nu a meritat să câştige. Dacă te iei după criteriile anunţate, atunci ar fi trebuit să câştige Carvajal. Însă pentru mine, Vinicius este la ora actuală cel mai bun fotbalist din lume. E păcat, e o decizie greşită. Sper ca greşeala să fie reparată la premiile The Best FIFA", a explicat Eric de Oliveira.

Un alt fotbalist brazilian care evoluează de mulţi ani în România, Junior Morais, a afirmat la rândul său: "Este o operă de artă frumoasă, îmi place foarte mult că Vinicius este reprezentat în această pictură în tricoul echipei naţionale a României. Sunt bucuros că un brazilian a realizat acest mural aici, la Bucureşti. Sunt supărat că Vinicius nu a primit Balonul de Aur, dar eu sunt sigur că anul viitor îl va primi dacă va continua să joace la acest nivel".

Prezent la eveniment, fostul fundaş Miodrag Belodedici a declarat că Vinicius Junior şi Rodrigo Hernandez ''Rodri'' ar fi trebuit să primească amândoi trofeul Balonul de Aur. "Şi Vinicius şi Rodri sunt nişte jucători extraordinari. Eu le-aş fi dat la amândoi trofeul. Însă cei de acolo au fost nevoiţi să aleagă unul", a spus el.

Fosta voleibalistă Cristina Pîrv, una dintre cele mai cunoscute sportive străine care au evoluat în Brazilia, s-a arătat încântată de pictura murală realizată de Fabio Gomes Trindade.

"Mă bucur că prin acest mural are loc un schimb cultural între cele două ţări. Eu când jucam în Brazilia eram mereu întrebată de Transilvania şi de Dracula... chiar îmi spuneau Draculina la un moment dat... probabil că azi România este cunoscută şi pentru alte lucruri acolo. Această pictură murală este fantastică, e o operă extraordinară şi ne bucurăm că un artist brazilian a realizat-o aici, la noi. Fabio mi-a spus că vrea să realizeze un mural cu mine, cu Nadia şi Hagi în Brazilia şi mă bucur foarte mult. Ar fi o recunoştinţă a ceea ce am făcut eu în Brazilia. E frumos să ştiu că mă iubesc 200 de milioane de brazilieni. Îmi e dor de Brazilia, am doi copii brazilieni, aşa că e clar că este a doua mea casă acolo. Acolo am avut ocazia să îl întâlnesc pe Pele, cel mai faimos fotbalist brazilian, dar şi pe Ronaldinho şi alţii. Cu Pele am vorbit despre Mircea Lucescu pentru că ei s-au întâlnit pe terenul de fotbal", a spus Pîrv.

