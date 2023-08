O turistă din România reclamă o problemă gravă, constatată doar la controlul Poliției, cu vinieta care trebuie cumpărată obligatoriu la traversarea Bulgariei.

Femeia povestește pe grupul de Facebook Forum Thassos că a primit amendă de la Poliția din Bulgaria pentru că vinieta cumpărată de la autoritățile statului vecin avea perioada de valabilitate greșită.

Întâmplarea s-a petrecut recent și a fost istorisită miercuri, 30 august, pe forum.

"În intervalul 11-15.08.2023 am tranzitat Bulgaria către Istanbul cu ieșire din România pe la Ruse.

Cumpărat vinieta pe 11.08 la Ruse din parcarea de unde cumpără toată lumea, din rond.

La un control al poliției bulgare în apropiere de Veliko Tarnovo (fiind din nou în tranzit prin Bulgaria, de dată această spre Grecia) am constatat că pe bon a fost trecut un alt interval de valabilitate, altul decât săptămâna 11-17.08.2023 (pe bon perioada de valabilitate este 21-28.08.2023 - se vede foarte vag în acest moment).

Bineînțeles că am primit amendă. Norocul nostru a fost că am putut demonstra cu bonul achitat că am cumpărat-o pe 11 august, astfel am fi luat o amendă mult mai mare.

Lângă noi au mai fost oprite și alte mașini de România cu aceeași problemă, similară. Vinieta plătită, perioada de valabilitate alta decât cea care ar fi trebuit să fie", povestește turista din România.

Sute de români care au tranzitat Bulgaria în ultimii ani au reclamat problemele apărute din cauza taxei de drum din țara vecină.

Atât statul român, cât și cel vecin recomandă, ca măsură de siguranță absolută, cumpărarea vinietei în format electronic, doar pe site-ul oficial - bgtoll.bg. Achitarea taxei de drum ar trebui făcută, în mod ideal, înainte de intrarea în Bulgaria.

