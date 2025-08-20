Profesor de religie acuzat de violul unei minore de 14 ani în formă continuată. Procurorii îl acuză și că a agresat-o fizic de două ori pe fată

Profesor de religie, acuzat de violul unei minore de 14 ani în formă continuată FOTO captură video Facebook /Poliția Română

Un profesor de religie în vârstă de 45 de ani a fost reținut, iar procurorii au cerut arestarea preventivă a acestuia miercuri, 20 august. Bărbatul este acuzat că a avut în mod repetat raporturi sexuale cu o fată de 14 ani, timp de 5 luni, atât în Capitală cât și în Teleorman. Profesorul este acuzat și că ar fi agresat-o fizic pe fată în mod repetat.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unui bărbat în vârstă de 45 de ani, pentru viol asupra unui minor, în formă continuată, și lovire sau alte violențe.

„În perioada ianuarie-mai 2025, inculpatul a întreținut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în București și pe raza județului Teleorman. În cursul aceleași perioade, acesta a exercitat asupra persoanei vătămate acte de violență fizică, în două rânduri. Inculpatul a comis infracțiunea de viol în condițiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimțământ valabil, dar și profitând de poziția sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie”, au arătat procurorii.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către procurorii specializați în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale.

