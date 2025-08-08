Bucureștean de 40 de ani, anchetat pentru viol, după ce a făcut sex timp de mai multe luni cu o fată de 14 ani, oferindu-i cadouri și bani

Bucureștean de 40 de ani, anchetat pentru violul unei fete de 14 ani Foto: Hepta

Un bucureștean de 40 de ani este anchetat pentru viol, după ce ar fi întreținut relații sexuale timp de mai multe luni cu o fată de 14 ani, căreia i-ar fi oferit cadouri și bani. Poliția a fost sesizată de către părinții fetei, după ce adolescenta a început să lipsească de acasă și pe timpul nopții.

În dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost inculpat pentru viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată. Anchetatorii susțin că, timp de mai multe luni, el a violat o adolescentă de 14 ani.

„În perioada 2024 - iulie 2025, în mod repetat, inculpatul, un bărbat în vârstă de 40 de ani, a întreținut raporturi sexuale cu persoana vătămată minoră, în vârstă de 14 ani, la domiciliul său din București. Inculpatul a profitat de vârsta fragedă a persoanei vătămate, care nu putea exprima un consimțământ valabil, câștigându-i treptat încrederea prin oferirea de cadouri și sume de bani”, se arată într-un comunicat dat publicității, vineri, de Parchet.

Surse din Parchet au precizat pentru News.ro că ancheta în acest caz a început după ce părinții fetei au depus sesizare. Mama și tatăl adolescentei au început să-și pună întrebări după ce aceasta a început să îi mintă și să lipsească inclusiv noaptea de acasă. Cei doi au făcut demersuri pentru a afla adevărul cu privire la fiica lor, iar când au avut suspiciunea că este victima unui abuz au depus reclamație.

Ads

Inițial, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar vineri, procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 30 de zile. Propunerea a fost respinsă de către un judecător de drepturi și libertăți, care a dispus, în schimb, plasarea inculpatului sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către procurorii specializați în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale.

Ads