O fetița de 13 ani a fost violată în toaletele publice de la Villa Bellini din Catania, Italia, de 7 imigranți egipteni.

Minora i-a identificat pe doi dintre presupușii autori ai violului, a anunțat duminică, 4 februarie, poliția, potrivit ansa.it.

Identificarea a avut loc după o aliniere în stil american a celor șapte membri suspecți ai bandei, care sunt toți egipteni, a precizat poliția.

Pe de altă parte, fata nu a putut să-i identifice pe ceilalți cinci presupuși membri ai grupului, susținând că nu le-a văzut fețele și că nu a vrut să acuze persoane nevinovate.

Însă cei cinci au fost identificați de prietenul de 17 ani al fetei de 13 ani, care ar fi fost forțat să asiste la viol în timp ce era ținut nemișcat.

Unul dintre membrii presupusei bande ar fi recunoscut, de asemenea, că a luat parte la incidentul din orașul de coastă din estul Siciliei.

Victima le-ar fi spus violatorilor ei: "Vă implor, vă rog, nu-mi faceți rău, dați-mi drumul", potrivit celor declarate de aceasta la poliție.

Incidentul a adus indignare în Italia, iar cazul a început o dezbatere națională, liderul Ligii Salvini cerând castrarea chimică a violatorilor.

Outrage in Italy after 7 Egyptian migrants gang rape a 13-y-old girl in the city of Catania

The migrants attacked the girl in a park & dragged her into a public toilet

The case has started a national debate, with League leader Salvini calling for chemical castration for rapists pic.twitter.com/QfcMjvnHh3