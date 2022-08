O mamă i-a tăiat organele genitale iubitului care a încercat să-i violeze fiica. „Am adus un cuțit din bucătărie”

O femeie i-a tăiat organele genitale iubitului său, după ce individul a încercat să-i violeze fiica.

Femeia este din India și fiica ei are 14 ani. A procedat în acest fel pentru a-i da o lecție bărbatului, potrivit dailymail.co.uk.

Femeia în vârstă de 36 de ani îl prinsese în flagrant în timp ce încerca să o violeze pe fiica ei de 14 ani.

„Nu am niciun regret pentru ceea ce am făcut”, a declarat aceasta.

Ea locuia cu el de doi ani, de când se despărțise de soțul ei alcoolic. Lucra la o fermă când a avut loc incidentul.

"Din fericire, m-am întors acasă la timp și l-am prins în flagrant".

Ea a explicat cum prietenul ei panicat a încercat chiar să o atace în timp ce se lupta să-și protejeze fiica de el.

„Așa că am adus un cuțit din bucătărie și i-am tăiat părțile intime pentru a-i da o lecție”, a declarat ea. „Nu am niciun regret pentru ceea ce am făcut”, spune femeia.

Bărbatul a fost pus sub acuzare pentru viol.