Tineri arestați pentru că au violat o minoră de 14 ani, în timp ce o alta ar fi filmat agresiunea sexuală

Autor: Aniela Manolea
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 15:00
Tineri arestați pentru că au violat o minoră de 14 ani Foto: Pixabay

Doi tineri au fost arestați preventiv după ce ar fi violat o minoră de 14 ani, potrivit unei informării IPJ Prahova de marți, 28 octombrie. Cei doi, cu vârsta de 19 și 22 de ani, au dus-o pe fată într-o cameră de hotel, iar o altă minoră ar fi filmat întreaga agresiune sexuală. Ea este cercetată sub control judiciar.

Conform datelor comunicate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Ploieşti au desfăşurat activităţi procedurale şi investigative complexe în vederea documentării activităţii infracţionale a mai multor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de viol săvârşit asupra unui minor, influenţarea declaraţiilor şi răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei.

„Cercetările au fost demarate în urma prezentării, la data de 1 octombrie a.c., la sediul unităţii de poliţie, a unei minore, însoţită de tatăl său, care a sesizat faptul că, în seara zilei de 27 septembrie, ar fi fost victima unei infracţiuni de viol”, arată sursa citată.

Poliţiştii au stabilit că, la data de 27 septembrie, minora în vârstă de 14 ani s-ar fi deplasat pe raza municipiului Ploieşti, în compania altei minore şi a doi tineri, sub pretextul unei ieşiri în scop recreativ.

„Ulterior, grupul s-ar fi deplasat la o unitate hotelieră din municipiu, unde cei doi tineri ar fi întreţinut acte de natură sexuală cu victima, împotriva voinţei acesteia”, precizează informarea transmisă de IJP Prahova.

Violul fetei de 14 ani, filmat de o altă minoră

Surse judiciare au declarat că momentul violului ar fi fost filmat de cealaltă minoră.

„Totodată, în perioada ulterioară comiterii faptei, persoanele bănuite ar fi exercitat presiuni asupra persoanei vătămate, în scopul retragerii plângerii penale, oferindu-i o sumă de bani şi proferând ameninţări cu acte de violenţă”, spun anchetatorii.

În acest caz au fost efectuate percheziţii la locuinţele şi reşedinţele persoanelor bănuite, fiind vorba despre o minoră din oraşul Mizil şi doi tineri de 19, respectiv 22 de ani din comuna Fulga, care au fost conduşi la sediul unităţii de poliţie pentru audieri.

În urma administrării probatoriului, faţă de cele trei persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Ulterior, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă pentru doi tineri, propunere admisă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Ploieşti, care a emis mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Faţă de minora care ar fi sprijinit activitatea infracţională a acestora a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt, a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

