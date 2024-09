Soț și soție acuzați de viol, cercetați în libertate. Ce a povestit victima de 15 ani în fața procurorilor

Situație șocantă consemnată aproape de București, în Otopeni. O adolescentă de 15 ani a fost agresată sexual de doi soți, în imobilul acestora, de față cu copiii, susțin procurorii. Acum, inculpații sunt judecați în libertate.

Claudiu și Xena B sunt acuzați că, în 2023, au abuzat sexual adolescenta într-un apartament din Otopeni. Coșmarul a început pentru victimă într-o zi de vineri, pe 7 aprilie. Prietenul o lăsase într-o stație din Otopeni. Acolo, fata de 15 ani urma să ia autobuzul spre comuna învecinată, către casă. Însă, la un moment dat, ea a cunoscut-o pe Xena, o localnică ce a invitat-o pe fată acasă la ea, pentru „a petrece timp împreună", susțin acuzatorii, citați de Libertatea.

Tânăra a acceptat invitația, iar în jurul orei 21:20, în apartament și-a făcut apariția soțul Xenei, Claudiu. Ana a declarat la poliţie că bărbatul a întrebat-o mai întâi, direct, dacă nu vrea să rămână peste noapte la ei.

„Nu mi-a zis de ce, dar mi-a promis că îmi plăteşte 2.000 de lei. I-am spus că nu vreau, că părinţii mei au bani şi că nu mă interesează. Am mai discutat cu cei doi încă vreo 20–30 de minute. Claudiu B. a băut şi el un pahar de tărie, dar nu era beat. Iar la un moment dat m-a chemat să stau pe marginea patului, lângă el, soţia lui şi cei doi copii ai lor”.

Apoi, cei doi soți au devenit și mai insistenți.

„Claudiu B. mi-a mai zis să-mi dau jos hainele de pe mine, pentru că vrea să mă culc cu el. I-am răspuns că nu fac asta. El insista în continuare să-mi dau jos hainele, eu refuzam de fiecare dată, timp în care s-a apropiat de mine, m-a împins pe spate în pat şi a încercat să îmi dea jos pantalonii. Eu am ţinut de pantaloni cât am putut, dar într-un final a reuşit să-i dea jos până la genunchi, iar eu am rămas doar în chiloţi.

Atunci, nevasta lui Claudiu, Xena, care se afla lângă noi, în pat, şi lângă cei doi copii, nu a intervenit şi nu a zis nimic. Pur şi simplu se uita la noi. Copilul mai mare stătea întins în pat şi cred că dormea. Mi-a dat jos şi bluza de trening, împotriva voinţei mele, apoi şi tricoul. Am rămas în bustieră, fără ca el să încerce să o dea jos. În timpul cât trăgea de haine cu putere acest Claudiu, eu mă opuneam, ţineam la rândul meu de ele, şi am început să țip după ajutor în gura mare”, a mai povestit victima.

Apoi, a intervenit și Xena, care l-a ajutat pe soțul ei să înceapă și să ducă la final actul oribil. Episodul ar fi durat în jur de 5 minute. Potrivit Anei, actul sexual a fost dureros și, în ciuda țipetelor, niciun vecin nu a intervenit.

Xena a ținut-o de mâini pe adolescentă, a mai precizat Ana, în fața anchetatorilor. Ulterior, fata a ieșit din apartament, cu acordul presupușilor agresori, a ajuns într-un parc, unde a dat de o patrulă de poliție. Agenții au chemat salvarea, iar medicii nu au constatat răni. În plus, hainele erau intacte. În schimb, o fost descoperite alte aspecte ce duc cu gândul la o posibilă agresiune.

Anchetatorii au cerut ca adolescenta să fie examinată medico-legal, iar la expertiză s-a constatat că ea îşi începuse viaţa sexuală, că nu avea „leziuni traumatice la nivelul corpului”, dar, în zona intimă, prezenta „un infiltrat sanguin roşiatic ce poate data din 07.04.2023 şi care a putut fi produs prin lovire/comprimare cu corp dur (posibil intromisiune vaginală)”.

A doua zi, Claudiu și Xena au fost reținuți de Poliție.

Xena a făcut și ea declarații: „Venea acolo în fiecare seară. În acea vineri, pe 7 aprilie, ea era în staţie şi „părea supărată. Am traversat strada şi am intrat în vorbă cu ea. Am invitat-o la o cafea, la magazinul nostru, iar ea a fost de acord".

Au stat la chioşc aproape o oră, timp în care adolescenta i-ar fi mărturisit „că de trei săptămâni practică prostituția şi că nu vrea să mai locuiască împreună cu părinții. Îmi tot spunea că nu are unde să doarmă şi mi-a cerut să locuiască la noi, iar în jurul orei 20:00, am plecat de la magazinul nostru împreună cu cei doi copii ai mei şi cu ea către domiciliul meu. Soțul meu a rămas la magazin”.

Xena a mai declarat că, în timp ce Ana era la ea, părinţii o sunau pe fată, dar ea i-a zis că „nu vrea să le răspundă, pentru că are 17 ani şi poate decide singură ce vrea să facă”.

Pe 9 aprilie 2024, procurorii au cerut arestarea preventivă a soţilor B, dar Judecătoria Buftea a admis cererea doar în cazul lui Claudiu B. Pentru Xena, instanţa a dispus arestul la domiciliu. Claudiu B. a contestat decizia, iar Tribunalul Ilfov l-a pus în libertate pe bărbatul acuzat că a violat o minoră. Câteva zile mai târziu, şi Xena a scăpat de arestul la domiciliu şi a fost pusă sub control judiciar până în luna iulie.

Procesul urmează să înceapă la Judecătoria Buftea.

