Un nou caz de viol zguduie lumea celebră a filmului. Fosta parteneră a lui Di Caprio, abuzată de la 14 ani

Actriţa Judith Godrèche a depus o plângere pentru viol contra regizorului Benoît Jacquot, cu care a lucrat şi cu care a avut o relaţie de la vârsta de 14 ani, scrie Le Figaro.

Avocata sa, Laure Heinich, a confirmat, miercuri, pentru AFP că actriţa a depus marţi o plângere la Brigada de protecţie a minorilor pentru viol asupra unei minore de 15 ani de către o persoană cu autoritate.

Potrivit Le Monde, Benoît Jacquot, în vârstă de 77 de ani şi cu un film care urmează să apară în curând, "neagă ferm acuzaţiile şi acuzaţiile". Contactat de AFP, el a declarat miercuri că nu doreşte să comenteze mai mult şi că se limitează la aceste declaraţii.

Miercuri, Parchetul din Paris a declarat pentru AFP că a deschis o anchetă preliminară în legătură cu această plângere. Ancheta "vizează infracţiunile de viol asupra unui minor sub 15 ani de către o persoană cu autoritate, viol, violenţă de către un concubin şi agresiune sexuală asupra unui minor de peste 15 ani de către o persoană cu autoritate, toate faptele reclamate având loc între 1986 şi 1992", a adăugat Parchetul, precizând că investigaţiile au fost încredinţate Brigăzii de protecţie a minorilor (BPM).

Actriţa şi cineastul, cu 25 de ani mai în vârstă decât ea, şi-au început relaţia în primăvara anului 1986, când ea avea doar 14 ani şi făcea primii paşi în industria cinematografică. Au trăit împreună fără să-şi ascundă relaţia, cumpărând chiar un apartament în Paris, până când s-au despărţit în 1992.

Actriţa, al cărei rol de şcolăriţă în "La désenchantée", de Benoît Jacquot, i-a adus o nominalizare la César pentru cea mai bună actriţă debutantă în 1991, a devenit una dintre cele mai promiţătoare vedete ale cinematografiei franceze, apărând în mai multe filme, printre care "Ridicule", "L'auberge espagnole" şi "Potiche". Cea care a jucat alături de DiCaprio ("The Man in the Iron Mask") s-a retras ulterior în Statele Unite.

La sfârşitul anului 2023, ea a revenit pe ecranele franceze, vorbind despre relaţia sa cu Jacquot, pentru care părinţii ei nu au făcut nimic să o împiedice la vremea respectivă, în "Icon of French Cinema" pe Arte. Ea nu l-a dat niciodată în judecată pe regizor pentru aceste evenimente care par să se fi prescris.

Pe Instagram, Godrèche l-a descris în mod repetat pe Jacquot ca fiind un "pervers".

Regizorul filmului "Les Adieux à la reine" (2012), urmaş al Nouvelle Vague şi cunoscut mai ales pentru succesele sale de box-office, şi-a construit opera în jurul actriţelor, de la vedete precum Isabelle Huppert la debutante ca Isild Le Besco şi Virginie Ledoyen. "Nu pot să filmez o actriţă decât dacă sunt îndrăgostit de ea", a declarat el în Le Figaro în 2009.

Această plângere intervine în urma numeroaselor acuzaţii #MeToo din cinematografia franceză din ultimele săptămâni, care au vizat şi alte figuri importante ale celei de-a 7-a arte franceze. Gérard Depardieu, anchetat pentru viol de la sfârşitul anului 2020, a fost criticat pentru imagini filmate în Coreea de Nord în 2018 şi difuzate în "Complément d'enquête" în decembrie, în care face numeroase remarci misogine şi jignitoare la adresa femeilor.