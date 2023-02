”Frențer”, unul dintre cei mai periculoși prădători sexuali din România, a trimis șefii penitenciarului în fața Curții Militare de Apel București

Iulian Fentzel, considerat unul dintre cei mai periculoși prădători sexuali din România, condamnat la peste 17 ani de închisoare pentru violuri și tâlhării, a reușit să aducă în fața Curții Militare București ofițeri și agenți pe care îi acuză de supunere la rele tratamente.

Iulian Fentzel, căruia colegii de detenție îi spun ”Frențer”, este un obișnuit al penitenciarelor din România, implicat, printre altele, la revolta din vara anului 2016 din Penitenciarul Giurgiu unde era încarcerat la acea dată.

Revolta deținuților, la care a contribuit și Fentzel, a fost provocată pe fondul condițiilor grele de detenție. Revolta, care a debutat în data de 29 iunie 2016, s-a manifestat mai întâi pașnic, prin refuz de hrană, dar ulterior a escaladat și s-a transformat într-un adevărat război între deținuți și gardieni.

Au fost incendiate haine și obiecte de mobilier, unii dintre deținuți s-au cățărat pe zidurile închisorii, au refuzat să mai respecte programului de ordine interioară, unii dintre ei (cei infectați cu virsul HIV) s-au automutilat și au amenințat gardienii.

Protestele deținuților au continuat în perioada următoare prin refuz de hrană, blocarea ușilor de acces în cameră cu obiecte de mobilier, incendierea saltelelor, nerespectarea programului de odihnă prin lovirea cu obiecte din metal în gratii în cursul nopții, urlete puternice, escaladarea corpurilor de clădire și distrugerea sau degradarea sistemelor de siguranță și intervenție ori a antenelor de recepție TV, distrugerea obiectelor de mobilier și radio/TV din camerele de detenție, amenințarea personalului cu infectarea de către deținuții aflați în evidență cu afecțiuni HIV/SIDA.

Pentru a opri revolta, în penitenciar au fost suplimentate forțele de ordine, iar deținuții considerați drept inițiatori ai revoltei, au fost extrași din celule și duși, încătușați, într-o cameră separată unde au fost bătuți. Printre liderii revoluționarilor din închisoare s-a aflat și Iulian Fentzel. Au fost acuzații conform cărora, gardienii care au participat la ”pedepsirea corporală” a celor cinci lideri ai revoltei și-ar fi scos elementele de identificare de pe uniformă tocmai pentru a nu putea fi recunoscuți de către deținuții în timpul ”aplicării pedepsei”.

Cei cinci lideri ai revoluționarilor au fost duși în camera de percheziție, fiind încătușați în poziția cu mâinile la spate, culcați pe un grătar din lemn în poziția decubit dorsal și loviți cu instrumentele din dotare, preponderent la nivelul membrelor inferioare, pentru un interval de câteva minute, se arată în actul de acuzare. Totul s-ar fi derulat la îndemnul și sub îndrumarea unui comisar șef de penitenciare.

După acest episod a urmat un lung șir de reclamații și plângeri, astfel că gardienii care au înăbușit revolta din penitenciarul Giurgiu au fost acuzați de supunerea la rele tratamente și judecați de instanțe militare (Tribunalul Militar București, respectiv Curtea Militară București).

Într-o primă fază procesul s-a judecat în instanță civilă, 11 dintre gardienii care au participat la reprimarea revoltei din penitenciar au făcut acorduri de recunoaștere, iar instanța de fond a decis să amâne aplicarea fiecăruia dintre inculpați un avertisment. Fentzel face apel la această sentință, iar Curtea de Apel București, respinge acordurile de recunoaștere și decide să întoarcă dosarul la Parchetul Militar.

Din data de 15 noiembrie 2022, Curtea Militară de Apel București judecă modul în care a intervenit în reprimarea revoltei un jandarm, chemat la ordin să asigure disciplina în închisoarea din Giurgiu. Judecătorii militari au decis readministrarea probelor testimoniale, astfel că ofițerii care au condus reprimarea revoltei (un comisar șef, un căpitan și un plutonier major) vor trebui să depună mărturie în instanță. Audierea ofițerilor a fost solicitată chiar de către Iulian Fentzel.

Bărbatul, care acum este parte vătămată, are de executat 17 și 4 luni de închisoare printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București, din 6 ianuarie 2021. A fost găsit vinovat pentru viol în stare de recidivă postcondamnatorie şi postexecutorie și tâlhărie calificată. Pe lângă anii de pușcărie, Fentzel are de plătit și 99.000 euro daune morale. Are cel puțin cinci violuri la activ, una dintre victimele sale fiind mama unui procuror DIICOT.

