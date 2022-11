Prima mărturie a mamei fetelor violate din Brașov: „Dacă mergeam atunci după ele, îmi dădea în cap”

Mama celor două fetițe de 10 și 12 ani, răpite din județul Brașov și violate de un bărbat, recidivist, pe care tatăl îl cunoscuse cu trei săpătmâni în urmă a declarat pentru Antena 3 CNN că pedofilul a încercat să îi cumpere pe părinți cu un bidon de bere și un pachet de țigări.

„Îl cunoaștem de vreo 3 săptămâni (pe agresor - n.r.). S-a împrietenit cu soțul meu. Şi lucra aici pe stradă, punea pavaje și apoi zice: "nu-mi face o cafea, doamnă? Mă duc eu să-ți cumpăr o pungă de cafea și e un zahăr". A adus, i-am făcut cafea, i-am dus afară la poartă.

După aia a mai venit pe la noi, a mai adus niște pulpe ca să facem mâncare, că a vrut să facă grătar atunci, dar n-a putut și seara a venit cu un bidon de bere la noi și un pachet de țigări și zice "doamnă, nu lași fetele să vină până la noi să facem un grătar?". Şi zice "se joacă și cu copiii", dacă mai sunt copii p-acolo unde stătea el. Am zis că nu.

Și după aia ne-am hotărât amândoi, am zis hai să meargă două ore. S-au făcut două ore şi am sunat la telefon, închis toată noaptea, am sunat şi la 23:00, și la 2:00, și la 4:00 nimic”, a povestit femeia pentru Antena 3 CNN.

Întrebată de ce a așteptat să treacă noaptea pentru a se duce după fetițe, femeia a spus că se temea. „Am zis că vine acasă (de asta a aşteptat o noapte - n.r.), dacă mergeam atunci după ele, îmi dădea în cap. Spuneau (fetele - n.r.) că are două topoare în mașină, cuţit", a declarat mama fetelor răpite şi abuzate din Braşov.

Ads

Cele două surori din comuna braşoveană Vama Buzăului, care au fost răpite şi violate de către un prieten al concubinului mamei, Poliţia fiind anunţată de dispariţia la lor după mai bine de 12 ore, au fost scoase din familie şi se află sub protecţia celor de la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Braşov.

Mama fetelor a fost de acord cu acest lucru. Copilele frecventau şcoala, iar familia lor nu se afla în atenţia asistenţilor sociali de la primăria comunei unde are domiciliul.

Ads