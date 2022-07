Cum a scăpat bestia din Bihor care a violat trei copii mai bine de un an. Ignoranța revoltătoare a polițiștilor și procurorilor

Un bărbat din satul Hotar, din Bihor, a abuzat sexual timp de un an trei copii: o fată de 10 ani și doi băieți în vârstă de 12, respectiv 14 ani.

Mai mult, agresorul i-a obligat să întrețină relații sexuale între ei, dar și cu alte persoane, toate acestea în timp ce îi filma. Un apel la 112 de anul trecut, din luna mai, a determinat autoritățile să intervină, însă se pare că a mai existat un astfel de apel cu opt luni înainte de descoperirea abuzurilor, pe care polițiștii l-au ignorat, potrivit ebihoreanul.ro.

Cei doi băieți abuzați sunt frați, iar fata le este verișoară. Copiii sunt orfani și au rămas în grija concubinului răposatei mame, într-o casă părăsită. Agresorul este Petru Lucaci (32 de ani), angajat ca cioban, care a început să îi abuzeze din februarie 2020. Coșmarul a durat până la 24 mai 2021, când doi dintre copii au reușit să fugă în sat, de unde și-au sunat o mătușă, amenințând că se vor sinucide.

Cu toate că faptele grave ar trebui să impună arestarea bărbatului, procurorul Ciprian Şuta l-a lăsat pe agresorul sexual să scape cu control judiciar, iar apoi, la nici 6 săptămâni de la deschiderea anchetei, a clasat dosarul pentru acuza de pornografie infantilă, mai arată sursa citată.

Rreprezentanții din Oradea ai instituţiei Avocatul Poporului au intervenit în procesul declanşat pe numele lui Lucaci şi Mândruţ, un prieten al agresorului în vârstă de 22 de ani, care a înreținut relații sexuale orale cu doi dintre copii.

Un apel ignorat de polițiști

Cu opt luni înainte ca băieții să fugă și să ceară ajutorul, un bărbat a sunat la 112 să reclame faptele, potrivit informațiilor din rechizitoriu.

Se pare că bărbatul, Emil S., s-a întâlnit la bar cu agresorul copiilor, care i-a propus să îl ducă la o femeie, iar acesta a acceptat, crezând că este vorba de o prostituată.

A fost urcat într-o maşină şi a ajuns astfel "la o casă izolată, undeva pe câmp, în jur fiind copaci, în dreapta pădure, iar în stânga un deal".

A fost condus într-o cameră în care era doar un pat, unde a fost pus să aştepte şi unde însoţitorii săi au revenit cu o fetiţă.

"A lăsat-o să intre şi a plecat, închizând uşa, fără s-o încuie. Eu văzând că e foarte mică, m-am speriat. Era mică de înălţime, slăbuţă, mai brunetă, fără sâni. Am fugit, m-am ascuns pe un deal şi am sunat la 112", le-a povestit bărbatul procurorilor.

Până să ajungă echipajul de poliţie, Lucaci l-a sunat de mai multe ori. A răspuns la unul dintre apeluri, în care a fost atenţionat "să nu îmi faci probleme", însă a închis, iar apoi a văzut cum la maşina cu care sosise în Hotar se aprind farurile şi pleacă. Aşa se face că poliţiştii trimişi la faţa locului n-au mai găsit pe nimeni în casă. Ca atare, s-au întors împreună cu Emil S. la sediu, l-au audiat, iar apoi l-au lăsat să plece.

