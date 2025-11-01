Verificări interne după ce un polițist și-a agresat soția, judecătoare. Femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecţie

Un nou caz de violență asupra femeilor în România FOTO Pixabay

O femeie care este judecător la Cornetu a sunat la 112, reclamând că a fost agresată de soţul ei, într-un imobil din Sectorul 1 al Capitalei. La faţa locului, poliţiştii au constatat că femeia avea urme de violenţă pe corp, dar a refuzat emiterea unui ordin de protecţie. Surse judiciare au precizat că agresorul este poliţist în Ilfov, iar conducerea instituţiei a dispus verificări.

”La data de 24 octombrie 2025, în jurul orei 09.15, poliţiştii Secţiei 5 din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 32 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către soţul său, la o adresă din Sectorul 1 al Capitalei. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la adresa indicată, unde au luat legătura cu apelanta”, a transmis, sâmbătă, Poliţia Capitalei.

Femeia, care, potrivit unor surse judiciare este judecătoare la Cornetu, a relatat că, în urma unui conflict spontan cu soţul său, în vârstă de 33 de ani, ar fi fost agresată fizic de către acesta.

”În urma verificărilor, s-a constatat că femeia prezintă urme de violenţă şi a fost solicitat un echipaj medical, însă persoana vătămată a refuzat îngrijirile medicale. De asemenea, în cauză a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă persoana vătămată a refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu. Totodată, femeia şi-a rezervat dreptul de a depune plângere prealabilă”, a mai transmis Poliţia.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie.

”În acest context, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov a dispus efectuarea de verificări interne, prin structura competentă. Poliţia Română îşi reafirmă angajamentul pentru aplicarea legii în mod egal şi imparţial şi se delimitează ferm de orice activitate care contravine normelor legale, susţinând funcţionarea instituţiei cu integritate, legalitate şi profesionalism”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

