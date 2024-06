Cazul femeii ucise de soț pentru că nu s-a emis un ordin de protecție nu e singular. „Și-a bătut crunt soția, dar instanța îi dă voie să se vadă cu victima și copiii”

Cazul femeii din Mureș, ucisă de soțul agresiv după ce judecătorul a respins cererea de acordare a unui nou ordin de protecție, a creat revoltă în societate. Practicienii în domeniu susțin că această situație nu e un caz singular.

Femeia din Mureș a fost ucisă de soțul ei, la patru luni de când o instanță de judecată i-a respins cererea de a emite un nou ordin de protecție împotriva bărbatului, care-l încălcase pe cel precedent și continua să amenințe victima.

Reclamanta P. Alina Viorica, mamă a trei copii, solicitase emiterea noului ordin în luna februarie 2024, după ce fusese bruscată de bărbat, la ultima vizită. Instanța a stabilit că relația tensionată dintre părinții celor mici nu este un motiv întemeiat pentru emiterea unui nou ordin. Astfel, cererea a fost respinsă.

Săptămâna trecută, temerile femeii s-au concretizat. Cetățeanul violent a prins victima și a bătut-o până la moarte. „Monstrul” din Mureș a fost arestat și este cercetat pentru omor și violență în familie.

Avocat specializat în cazuri de violență domestică: „Problema violenței domestice este greșit abordată de unii polițiști și judecători”

Avocatul Ilie Dorin crede că nu legea e de vină. Problema ar fi deciziile unor judecători și polițiști, ce nu reușesc să-și asume cele mai potrivite și înțelepte decizii, când vine vorba despre cazurile de violență domestică.

„Este o chestiune extrem de gravă cu care se confruntă societatea românească. Fenomenul violenței domestice în loc să se diminueze, ia amploare în ultimii ani, ajungându-se la astfel de situații tragice. Problema violenței domestice este greșit abordată de unii polițiști și judecători.

Violența domestică și contracararea ei sunt bine legiferate, nu cred că sunt probleme de natură legislativă, ci problemele sunt privind implementarea legii”, susține Ilie Dorin, pentru Ziare.com.

Juristul a oferit exemple concrete, din practică.

„Am o situație în care instanța a continuat să acorde custodie comună pentru un copil, deși tatăl este trimis în judecată pentru infracțiunea de violență în familie. Agresorul a bătut-o pe mama copiilor crunt, de câteva ori și de asemenea, are ordin de protecție de 10 luni. Deci instanța îi obligă să participe amândoi la deciziile privind copilul: să meargă amândoi la doctori, la înscrierea la școli, la emiterea unui pașaport etc... Instanța obligă victimele să petreacă timp cu cel care poate fi ucigașul lor. Ce poți să mai spui? Am făcut apel și sper ca instanța de apel să aibă înțelepciunea să repare această extrem de gravă eroare.

La fel, unii polițiști refuză să emită ordine provizorii de protecție, bazându-se pe declarațiile false ale părților la momentul intervenției și neluând în seamă riscul real și vizibil de la momentul intervenției, risc ce se va manifesta după plecarea lor, fiind doar o chestiune de timp reaprinderea conflictului”, avertizează Ilie Dorin.

Potrivit avocatului, „unii polițiști și unii judecători nu conștientizează că ordinul de protecție este o chestiune de prevenție, nu de sancțiune”.

„Așadar, problema este că unii polițiști și unii judecători nu realizează gravitatea situației și nu conștientizează că ordinul de protecție este o chestiune de viitor, de prevenție, nu de trecut, de sancțiune. Confundă scopul ordinului. Ordinul de protecție este o chestiune ce protejează pe viitor viața și sănătatea unei persoane, neinteresând ce s-a întâmplat întrecut.

Cât privește ideea unor polițiști și judecători privitor la ‘blândețea unor violențe’, este frapantă o astfel de abordare de la oamenii legii, de la oamenii care au puterea legii, de la oamenii care lucrează în instituții de forță. Violența nu are grad din punct de vedere legal. Nu există violență mică, ori violență mare. La fel nu există risc mare, sau risc mic privind viața omului: orice violență sesizată este din punctul meu de vedere suficientă pentru a fi acordat ordinul. Dacă o persoană sesizează o violență organelor, este de la sine înțeles că acolo lucrurile sunt grave și sunt vechi, adică nu este prima violență… Din acest motiv, se impune acordarea de protecție. Gradul violenței contează doar în penal, unde se pune problema unei sancțiuni penale.

În ceea ce privește prevenția violenței nu avem grad în lege, așadar pentru orice violență sesizată se impune acordarea unui ordin de protecție pentru a proteja viața, integritatea și sănătatea persoanei. Dacă nici poliția și instanța nu mai poate proteja acesta valori umane, atunci undeva trebuie făcută urgent o schimbare”, concluzionează avocatul Ilie Dorin.

Ce trebuie să știe victimele violenței domestice. Cum poate fi obținut un ordin de protecție

Avocatul Răzvan Crăciunaș aduce în atenție, pentru Ziare.com , cadrul legislativ pe care trebuie să-l aibă în vedere persoanele abuzate de partener:

„În prezent în România există două reglementări privind prevenirea violenței domestice și emiterea ordinului de protecție, respectiv Legea nr. 217/2003 și Legea nr. 26/2024, prin care a fost extinsă sfera de aplicare a ordinului de protecție și la persoane care nu sunt considerate victime ale violenței domestice, aceasta urmând să între în vigoare la 31august 2024.

Astfel, prin Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, manifestarea violenței domestice se poate realiza prin: violența verbală, violența psihologică, violența fizică, violența sexuală, violența economică, violența socială, violența spirituală, violența cibernetică.

Textele de lege definesc amplu formele de violență domestică, iar ele trebuie aplicate.

Nu întotdeauna magistraților le revine sarcina să aplice legea. Astfel, prin Legea nr. 217/2003, se instituie posibilitatea ca ordinul de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile de către poliție. Organele de poliție pot emite acest ordin atunci când există riscul iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie puse în pericol. Procedura de emitere este una relativ facilă, respectiv organele de poliție sesizate cu un act de violență domestică pot emite ordinul de protecție provizoriu care poate impune ca agresorul să părăsească temporar locuința.

Ordinul de protecție provizoriu este confirmat de procuror, iar ulterior dacă acesta apreciază că se impune menținerea, poate sesiza judecătorul cu o cerere de emitere a unui ordin de protecție pentru o durată de până la 12 luni.

În anul 2023, au fost mai multe modificări ale Legii nr. 217/2003, printre care și perioada pentru care poate fi emis un ordin de protecție. Până în anul 2023 ordinul de protecție putea fi emis pentru 6 luni, iar în prezent poate fi emis pentru 12 luni. Această modificare este de binevenită.

În prezent, există cadrul legal pentru ca la expirarea ordinului de protecție, acesta să poată fi prelungit. Legea în prezent are pârghiile necesare pentru a putea preveni situații ca cea prezentată. Ea trebuie doar aplicată”.

